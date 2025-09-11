Sauver Derek, le survivant du crash

Point de départ : Dans la forêt au nord de la zone, juste à l’ouest de la Planque

Interagissez avec la radio pour accepter cette mission et rendez-vous non loin de là, au nord-ouest de votre position, pour rejoindre l’Épave du Maestar. En arrivant sur les lieux, commencez par vous débarrasser des Déconnectés, puis avancez pour tenter de trouver un signal radio plus fort dans la zone d’objectif. Levez les yeux pour apercevoir une antenne un peu plus haut et rejoignez l’endroit en question pour déclencher une nouvelle vague d’ennemis.

Après les hostilités, connectez-vous au signal en piratant le dispositif avec ECHO-4 et attendez pour ensuite vous laisser tomber dans le tunnel des Déconnectés en contrebas. Avancez en suivant votre boussole pour faire face à un nouveau groupe de Déconnectés.

Une fois que tout danger sera écarté, arrachez la grille à l’aide votre grappin pour passer à la suite et avancez de nouveau dans le tunnel pour affronter d’autres ennemis un peu plus loin. Ce qui vous laissera ensuite le champ libre pour ouvrir la porte du vaisseau et libérer Derek, le survivant du crash.

De là, suivez Derek jusqu’à la Foreuse des Déconnectés tout en le protégeant des différents assauts menés par les ennemis en chemin. Puis, devant la foreuse, grimpez sur la passerelle en hauteur pour activer la valve qui permettra de la ravitailler, non sans devoir vous défaire d’une énième vague d’ennemis.

Ensuite, fouillez la zone pour récupérer de l’argent, des munitions et même le butin d’un coffre rouge dans les parages avant d’aller libérer la foreuse en actionnant la manette à l’endroit indiqué. Dès lors, suivez le chemin creusé par la foreuse, chemin au bout duquel il faudra aider Derek à remonter avant d’avoir à vous défendre contre un dernier groupe de Déconnectés. S’ensuit alors un ultime affrontement contre un Chairnier Vorace qui était resté dans la soute, et au terme duquel se terminera la mission. N’oubliez pas alors récupérer le butin de la soute en plus de votre récompense avant de partir.

Récompense : XP + Argent + Eridium + Fusil à pompe peu commun ou très rare

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.