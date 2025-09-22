Reconstituer Claptrap

Point de départ : A Berg-en-Brousse, en retrouvant l’œil de Claptrap dans une benne à ordures

Pré-requis : Terminer la mission secondaire « On n’est jamais mieux que chez soi »

Dans un premier temps, il s’agit de récupérer le châssis de Claptrap non loin de là, au sud, à Berg-en-Brousse. Une fois dans la zone de recherche, éliminez quelques ennemis avant d’aller jeter un coup d’œil sur le petit balcon pour voir le châssis de Claptrap transformé en pot de fleurs… Frappez dessus pour enlever les herbes, ce qui fera apparaître un ennemi nommé Poucerouge, et dont il va falloir vous défaire pour ensuite récupérer le châssis. A noter qu’une cache de survivaliste se trouve aussi dans les parages, et dont vous pouvez retrouver les détails sur notre page consacrée aux Collectors du Collet d’Héliosséide.

Retournez auprès de Claptrap, ou du moins ce qu’il en reste, à Berg-en-Brousse, et déposez le châssis sur l’établi, dans le garage à gauche de la benne à ordures. Prenez ensuite l’œil de Claptrap et replacez-le sur le châssis.

La prochaine étape consiste à vous rendre à la vieille maison des ferrailleurs, à la Cime de la Tête Vide, à environ 300m de là vers l’ouest. En arrivant sur place, tuez tous les ennemis et allez frapper à la porte indiquée par votre boussole. Pas de réponse, ce qui vous laisse le champ libre pour récupérer l’antenne de Claptrap qui sert désormais à capter la télévision du haut de la tour à proximité.

Grimpez donc au sommet de cette tour en utilisant les échelles, puis les points d’accrochage pour vous emparer de l’antenne. De là, redescendez et faites face à quelques ennemis avant d’aller chercher les bras dans la maison indiquée par votre boussole, le premier étant dans un seau, et le second sur la table basse à côté.

Dès lors, partez encore un peu plus à l’ouest pour retrouver la roue. Une fois dans la zone d’objectif, repérez un ponton au bout duquel vous verrez un Sadique Brutal en train de l’utiliser pour s’entraîner à la course. Et c’est d’ailleurs en essayant de lui dérober qu’il devient hostile envers vous, ne vous laissant ainsi pas d’autre choix que de le tuer.

Toutes les pièces en votre possession, retournez voir Claptrap dans le garage à Berg-en-Brousse. Replacez ses membres et son antenne, puis tapez dans sa main avant de remettre sa roue. Suivez-le pour tomber sur Luke et sa bande un peu plus loin, et débarrassez-vous d’eux avant de retrouver Claptrap pour terminer cette mission et empocher votre récompense.

Récompense : XP + Argent + Eridium + Bouclier peu commun à très rare + Couleur de l’ECHO-4

