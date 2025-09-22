Rendez-vous au château de Kameyama où se trouve Akechi Mitsuyoshi et lancez l’assaut par l’entrée ouest. Montez les escaliers et rejoignez une fenêtre vous permettant de vous hisser dans le bâtiment attenant. Montez de nouveau des escaliers, entrez ensuite dans le bâtiment sur votre gauche et parlez avec la servante blessée au sol pour récupérer la clé du Tenshu.

Quittez la maison et prenez la direction de la tour à l’est. Vous y rentrer, vous devrez trouver son entrée du côté sud puis utiliser votre clé. Un peu plus loin, libérez Akechi pour mettre à jour votre objectif : escorter le jeune garçon jusqu’à la sortie du château en éliminant par vagues tous les ennemis présents.

Une fois sortis du château, parlez avec Akechi, puis retournez à l’intérieur du complexe pour récupérer le katana du jeune homme. Pour cela, dirigez-vous vers la partie sud-est du château pour tomber dans une embuscade et y affronter un certain Balthazar, très simple à combattre.

Au terme de cet affrontement, quittez le château pour rejoindre définitivement Akechi se trouvant devant le sanctuaire Atago au nord, avant de le suivre jusqu’à retrouver sa sœur, la Reine d’Argent, pour terminer la mission.

