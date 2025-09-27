Plaisanterie imminente – Borderlands 4

Une blague de mauvais goût

Point de départ : Jankus, aux Sommets du Spleen

Pré-requis : Terminer la mission principale « Trop-plein d’informations »

Parlez à Jankus pour accepter la mission et remontez en direction du nord, près du Jardin de la Paresse. Là, repérez la Villa de Crankus au bord de la route, et tirez dans le tuyau au-dessus de lui pour lui faire une blague. Pour se venger en retour, Crankus vous demande alors d’aller saboter la climatisation chez son frère.

Remontez encore un peu plus vers le nord, et une fois devant sa maison, tirez sur le climatiseur avec votre grappin pour le faire tomber du toit. Mais la farce tourne à la catastrophe, et il ne vous reste plus qu’à retourner voir Crankus pour lui annoncer la mauvaise nouvelle… Ou plutôt vous rendre compte que les deux psychopathes se sont bien payés votre tête. C’est là que les choses se retournent contre vous, les deux frères devenant alors hostiles à votre égard. Au final, tuez-les pour terminer cette mission.

Récompense : XP + Argent

