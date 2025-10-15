Réussir les 3 défis verticaux de Claptrap

Point de départ : Claptrap, au Mont Musculeux

Pré-requis : Terminer la mission principale « Trop-plein d’informations »

Tout d’abord, suivez le petit échauffement de Claptrap qui consiste respectivement à sauter, grimper puis agripper le point d’accroche afin de rejoindre une première petite plateforme rocheuse en hauteur. De là, enchaînez avec votre grappin grâce aux différents points d’accroche pour atteindre l’objectif.

Vous voilà prêt pour le premier défi ! Rejoignez la ligne d’arrivée en hauteur juste derrière vous, puis commencez par sauter pour agripper le point d’accroche et atteindre une première plateforme. Faites de même pour la suivante et terminez en beauté en planant vers la gauche de la dernière plateforme pour trouver le point d’accroche et ainsi terminer ce premier défi.

Redescendez de la plateforme et placez-vous sur celle de départ pour le deuxième défi. Ici, planez vers l’objectif suivant avant d’agripper la plateforme, puis attendez que Claptrap installe une nouvelle plateforme en hauteur pour l’atteindre à l’aide de votre grappin. Suivez ensuite le chemin indiqué sur notre image ci-dessous pour grimper tout en haut, et terminez le défi en atteignant la dernière plateforme indiquée.

Enfin, préparez-vous pour le dernier défi en redescendant tout en bas. De là, agrippez-vous au premier point d’accroche pour vous propulser et retournez-vous une fois en l’air pour agripper un autre point d’accroche vous permettant de rejoindre la plateforme avant une dernière ligne droite un peu plus pointue. En effet, planez jusqu’au container, puis sur la plateforme pour agripper la suivante, et continuez votre ascension de plateforme en plateforme sans oublier de contourner la dernière pour trouver le point d’accroche et vous hisser vers l’arrivée, ce qui mettra également un terme à cette mission secondaire.

Récompense : XP + Argent + Eridium + Bouclier peu commun à très rare + Skin d’arme

