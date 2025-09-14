Trouver le portrait

Point de départ : Parlez à Claptrap près de la rivière au sud-ouest de la région, juste au sud de l’Épave du Nostalgia

Partez en direction de l’est, vers l’Éclat du Salut, là où il faudra éliminer toute menace de l’Ordre, et tout particulièrement le Gros Barbaque Incendiaire Orangé pour récupérer la Carte Magnétique du Bâtiment.

Cette clé en votre possession, suivez votre boussole pour entrer dans une zone d’objectif qui consiste à trouver l’entrée du dépôt. Au sud-est de cette petite zone de recherche, vous pouvez apercevoir un levier, malheureusement, vous vous rendez compte en l’actionnant qu’il est cassé. S’il s’agit alors de trouver une autre entrée, fouillez non loin de là pour repérer une autre console avec un autre levier.

Entrez dans le container dont la porte vient de s’ouvrir, et laissez-vous tomber en contrebas pour atterrir sur une passerelle au bout de laquelle vous pouvez remonter grâce à deux échelles successives. Et c’est dans cette pièce que vous pouvez vous emparer du Portrait Élégant sur le bureau pour Claptrap.

Récupérer le processeur vocal

Mais votre mission ne s’arrête pas puisque dans la foulée, Claptrap vous demande de récupérer le processeur vocal de VR-ON1CA. Sortez du bâtiment en tuant tous les ennemis sur votre passage, et une fois à l’extérieur, suivez l’indicateur de votre boussole pour arriver devant un bâtiment relativement bien gardé. Après avoir fait le ménage, allez regarder par la fenêtre à l’endroit marqué par votre boussole pour repérer le processeur. Dès lors, il ne vous reste plus qu’à trouver un moyen d’entrer dans le bunker, retournez-vous et appuyez sur le bouton indiqué pour activer un laser.

Suivez ce laser et utilisez votre grappin pour positionner certains panneaux solaires dans le bon sens, de façon à réorienter le laser vers l’entrée du bunker pour la détruire, une entrée bien gardée par une Armature Eradicatrice Brutale Incendiaire. Hélas, l’explosion semble avoir endommagé le processeur… Prenez le processeur vocal brisé à tout jamais malgré tout, tandis que d’autres ennemis font leur apparition.

Trouver l’allié de la Résistance Écarlate

Après cela, Claptrap vous demande désormais de retrouver l’allié de la Résistance Écarlate qui se trouve tout en haut du bâtiment. Commencez alors votre ascension en vous servant de la grille à proximité pour rejoindre l’extérieur un peu plus haut. De là, repérez les deux panneaux et utilisez votre grappin pour redresser celui de gauche à l’horizontale. Ce qui vous permettra de monter dessus pour rejoindre la plateforme à gauche.

Grimpez encore plus haut grâce à une autre grille, puis une autre un peu loin, pour tomber sur d’autres panneaux solaires. Répétez la manœuvre à l’aide de votre grappin pour mettre celui du milieu en position horizontale afin d’atteindre la plateforme à droite, là où quelques ennemis vous attendent.

Puis, grimpez encore et toujours le long de la grille pour enfin atteindre l’endroit voulu en hauteur, et ouvrez la porte pour découvrir l’allié de la Résistance Écarlate, ou du moins son cadavre. Prenez son Masque à l’Odeur Bizarre, et n’oubliez pas d’ouvrir le coffre rouge juste derrière avant de retourner voir Claptrap à l’endroit où cette mission a commencé.

Il vous confie alors une dernière tâche, celle de prendre ses deux explosifs et de les placer dans le canot au bord de l’eau, ainsi que tous les objets récupérés précédemment. Attendez ensuite que le canot s’éloigne pour tirer dessus et mettre fin à cette mission en aidant Claptrap à tirer définitivement un trait sur son passé.

Récompense : XP + Argent + Eridium + Pistolet peu commun à très rare + Style de Chasseur de l’Arche + Couleur de l’ECHO-4

