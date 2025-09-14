On n’est jamais mieux que chez soi – Borderlands 4

Notre cher Claptrap semble avoir le moral dans les chaussettes… Alors qui de mieux qu’un Chasseur de l’Arche pour arpenter les terres de la Plaine de la Famine et l’aider à remettre la main sur des objets appartenant à son passé. Voici donc le cheminement complet de cette mission secondaire de Borderlands 4.

Jaquette de Borderlands 4
Borderlands 4
Date de sortie : 12/09/2025

