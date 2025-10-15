Montrer à Archie ce que vous savez faire

Point de départ : Archie « Hunter », en contrebas de la route menant au Puits de Belton

Pré-requis : Terminer la mission principale « Ombre de la montagne »

Commencez simplement par tirer sur la cible marquée en haut d’un poteau, puis dans la foulée, grimpez sur le toit du bâtiment indiqué à l’aide de votre grappin. Planez ensuite en suivant la direction de votre boussole pour atterrir sur le toit d’un autre bâtiment. De là, rejoignez la plateforme en face et pilonnez la plaque en contrebas.

Hélas, difficile d’impressionner Archie qui vous demande alors de le suivre jusqu’à une zone d’objectif, ce dernier étant de tuer tous les étripeurs. A la fin du combat, suivez de nouveau Archie pour mettre un terme à cette mission.

Récompense : XP + Argent + Eridium

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.