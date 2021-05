Suite de l’histoire principale de Biomutant, débloquée après avoir réussi la mission Bunker 101, la mission Les Temps-anciens vous permettra d’en savoir un peu plus sur votre passé et sur le monde qui vous entoure.

Un nouvel ami, un vieil ami

Une fois le combat pour protéger Le Fossile terminé, vous allez devoir engager la discussion avec ce dernier. Un flashback vous replongera dans votre enfance durant la discussion.

Durant ce flashback, vous allez devoir parler à un certain Johnny Djeuns, qui vous parlera de votre passé.

Suivez le chemin qui vous mènera au marqueur d’objectif. Une fois au niveau des brilleherbes, frappez pour en faire sortir le nono.

Une fois la discussion avec Johnny terminée, attrapez le nono à l’aide de votre filet.

Le pensai anastomosé

Revenez ensuite sur vos pas pour faire fusionner le nono avec l’arbre de vie.

Une fois l’arbre de vie amélioré, vous reviendrez dans le présent et vous finirez votre discussion avec Le Fossile. Une fois la discussion terminée, vous pourrez sortir du bunker 101 en passant par la porte et en grimpant ensuite à une corde.

Suivez ensuite le chemin qui vous mènera au village et parlez à l’habitant. Si vous choisissez de l’aider, votre lumière augmentera. Dans le cas contraire, votre aura deviendra un peu plus sombre.

La quête Les Temps-anciens se terminera après un nouveau dialogue avec Le Fossile et vous débloquerez la suite avec Un autre monde.

Biomutant est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.