Informations du récit

Région : Prairies de Yōtei/Monts Tokachi

: Prairies de Yōtei/Monts Tokachi Emplacement : Camp du prospecteur

: Camp du prospecteur Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : Kit de sabre Loyauté indomptable

Parler à Toku le dresseur d’ours

Notre homme se trouve au Camp du prospecteur, près de la Rivière Nupur et à cheval entre les Prairies de Yōtei et les Monts Tokachi. Parlez-lui pour qu’il vous invite à manger et pour qu’il vous propose une mission.

Une petite fille est morte et il souhaite lui rendre hommage avec un charme qu’il a malheureusement vendu. Il est désormais en possession du marchand Taro, qui mène son affaire à l’Arbre du Mort. Vous allez donc devoir le récupérer et l’apporter à la tombe de Mari, dans les Monts Tokachi.

Obtenir le charme et l’apporter sur la tombe de Mari

L’Arbre du Mort se trouve à l’ouest des Plaines d’Ohara. Parlez à Taro et il vous vendra bien son charme moyennant finances.

À peine la négociation lancée, des hommes de Saito viennent vous cueillir. Attention à la brute, à l’archer et au soldat qui porte une torche, notamment.

Au terme du combat, Atsu prend le dernier survivant et le menace pour que Taro puisse être tranquille. Parlez à nouveau à Taro puis achetez-lui le Charme de Bénédictions de Toku contre 400 pièces.

À présent, direction le nord-ouest et l’Arbre monumental. Lorsque vous serez rendu au point d’intérêt, vous apercevrez des soldats de Saito en train de menacer un habitant. Déclenchez une Confrontation avant d’être vu.

Tuez ensuite les autres ennemis présents en utilisant autant que possible l’arme qui a l’avantage face à votre opposant. Une fois le combat terminé, parlez à l’habitant qui n’est autre que le père de Mari. Atsu a beau parler du charme, le père vous demande de le garder tout en maudissant Toku d’avoir laissé son ours tuer Mari.

Revenez donc voir Toku et exigez de lui la vérité sur cette histoire. Il vous raconte donc l’accident qui a causé la mort tragique de Mari. Toku disparaît et compte refaire sa vie ailleurs, en vous demandant de prendre soin de l’ours.

La quête se termine, mais allez parler à l’ours pour lui apprendre que son maître ne reviendra pas. En guise de cadeau d’adieu, nourrissez-le en posant du poisson dans sa gamelle.

Posez-en un deuxième et Shino vous emmènera ensuite à une petite cachette. Examinez-la pour récupérer le kit de sabre Loyauté indomptable.

