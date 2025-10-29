Retrouver le chat de Catie

Point de départ : Catie Katson, non loin du Cœur Gémissant

Pré-requis : Terminer la mission principale « Effondrement »

Parlez à Catie Katson pour accepter de l’aider à retrouver son chat, Muffin. Activez donc l’ECHO-localisation et suivez le parcours en vous méfiant des flammes dégagées par les réacteurs pour trouver Muffin un plus loin dans un bâtiment, et qui est en réalité un homme déguisé en chat.

Parlez-lui puis retournez voir Catie pour lui expliquer qu’il ne veut pas revenir, ce qu’elle verra d’un très mauvais œil et allant même jusqu’à devenir hostile envers vous. Ainsi, vous n’avez pas d’autre choix que de vous défendre, et donc de tuer Catie et tous ses chats pour mettre un terme à cette mission.

Récompense : XP + Argent

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.