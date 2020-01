Maintenant que vous avez terminé la Cité Lacustre et essuyé une belle défaite, vous allez vous motiver à partir à la Falaise des Âmes pour vous entraîner. Vous repartirez donc d’une zone de la Cité que vous avez maintenant débloqué. Notons que vous avez également désormais accès aux Mémoires via les Statues qui vous permettent de revenir facilement en arrière pour ramasser les collectibles loupés. Vous avez également accès à deux nouvelles compétences d’attaque.

Il est temps de s’entraîner

Quand vous arrivez à la zone, commencez par sauvegarde et faire le plein de ressources. Le chemin est très linéaire dans ce niveau et il est relativement court. Foncez donc devant vous, ouvrez la première porte et continuez.

Régulièrement, vous allez croisé des ennemis aériens. Il faudra sauter pour les toucher ou utiliser les objets du décor comme les pierres ou des bâtons. La technique de l’Aiguille de fer est aussi idéale pour en venir à bout.

Continuez votre route, vous aurez encore des ennemis à battre. Vous arriverez après à une seconde zone où il y aura d’autres épreuves qui vous attendent. Là, il faudra faire gaffe à des rochers qui tombent et peuvent vous rouler dessus. Coup classique, mettez-vous dans les renfoncements sur la droite. Ne cherchez pas à en passer deux à la fois.

Après ce passage et deux ennemis abattus, vous pourrez sauvegarder et faire le plein de ressources. La suite est toujours très linéaire. Même si dans la zone suivantes vous aurez deux chemins possibles, c’est toujours tout droite. Venez à bout des ennemis et prenez les quelques collectibles.

Poursuivez. Tuez l’ennemi de feu à distance dans la zone d’après, esquivez les rochers et vous arriverez de nouveau à un point de chute pour sauvegarder.

Dans la zone d’après, vous allez devoir vous balancer de branche en branche pour continuez. Vous devez juste avoir le bon tempo au moment de sauter. Vous avez ensuite quelques ennemis aériens à battre mais globalement, aucune grosse difficulté.

Au niveau 3 de la Falaise des Âmes, vous aurez un mécanisme à activer. Faites-le, cela vous permettra de sauter et d’avancer. Vous devrez le faire à plusieurs reprises.

Après avoir avancé un peu, vous allez trouver encore une fois un point de sauvegarde. Juste après, vous aurez un boss à affronter. Ce golem de pierre est similaire à un chapitre précédent. C’est à dire, faites gaffe aux attaques, esquivez puis frappez. Après deux coups de grâce, il sera à terre. Tapez bien sa tête aussi quand il explose.

Quand c’est fait, traversez le pont et vous arriverez au Sanctuaire des Trois Astres.

Sanctuaire des Trois Astres

Le Sanctuaire des Trois Astres est un niveau à part entière. C’est une zone comme les falaises ou la cité. Mais étant donné qu’il n’y a pas grand chose à noter, on l’inclus dans cette soluce. En fait, une fois dans le Sanctuaire, il s’agit d’une série de combats que l’on enchaîne. Voyez cela un peu comme une tour avec à chaque étage, différents ennemis à combattre.

Chaque ennemi sont des adversaires que vous avez déjà rencontré. Vous connaissez donc la stratégie pour chacun. Sachez qu’il y a trois paliers de sauvegarde répartis au cours de la bonne dizaine de niveaux. Pensez à sauvegarder et à faire le plein de vie. Vous pouvez aussi améliorer vos sorts.

Tout en haut, vous allez rencontrer votre double. Il faudra donc en venir à bout. Le combat sera long et vous allez vous prendre de nombreux coups mais votre vie ne baissera pas vite. Du coup, vous ne devriez pas avoir de mal à en venir à bout. Quand vous avez terminé, vous obtiendrez une nouvelle compétence et deviendrez plus fort.

Après une cinématique, le niveau est terminé. Direction le Palais de Qinzhuo.