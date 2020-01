Après avoir parcouru le Palais de Qinzhuo, vous allez arriver automatiquement au Temple Suspendu, ultime niveau de Monkey King Hero is Back. Très honnêtement, c’est le niveau le moins bien construit et sert surtout de boss rush. Vous allez courir jusqu’au boss et voilà. Voici tout de même ce qu’il faut savoir.

Le Temple Suspendu, le dernier niveau

Pour commencer, vous n’avez qu’à suivre le chemin. Vous devez sauter de pierre en pierre et jouez avec les plateformes. A trois reprises, vous croiserez des monstres. Rien de notable jusqu’à l’arrivée au Temple et au point de sauvegarde habituel.

Dans les zones suivantes, vous allez affronter beaucoup de monstres. Énormément de monstres. Les plus embêtants sont les gardes au parchemin qui sont particulièrement casse-pieds. Pour en venir à bout, c’est soit l’infiltration, qui est rarement possible, soit le face à face. Et beaucoup de patience puisqu’ils ne sont vulnérables qu’avec un coup quand ils allongent leur bras.

L’astuce pour les battre facilement, c’est donc soit attendre qu’ils soient vulnérables, soit enchaîner les compétences. Deux danses de feu permet de donner un coup de grâce – ou presque. Mais oui, vous allez vite en avoir marre de les affronter.

Quand c’est fait, un peu plus haut, vous pourrez rentrer dans une maison. Un sanglier vous attend, attaquez-le par surprise et après en être venu à bout, ouvrez le coffre pour obtenir une clé : Portail du Temple Suspendu : clé sigillaire.

Même schéma d’action pour la maison suivante. Continuez donc votre chemin pour l’atteindre (vous la verrez sur votre carte). Dedans, un sanglier vous attend, mais cette fois, il est réveillé. Vous pourrez tout de même le prendre par surprise en jouant avec les jarres. Vous obtiendrez ensuite Portail du Temple Suspendu : Clé sigillaire, qui vous permettra de passer la porte verrouillée.

Quand vous avez les deux clés, vous pouvez retourner proche du marchand (vous pouvez aussi sauvegarder), et ouvrez la porte qui était bloquée. Une fois le passage débloqué, vous devrez affronter un géant de pierre quelque peu costaud.

Une fois le colosse passé, continuez tout droit. Vous arriverez à un point de sauvegarde avec l’échoppe et un dieu de la terre puis vous allez vous engouffrer dans une grotte. Allez tout droite puis monter à la première échelle. Là, il faudra ensuite débloqué la seconde échelle. Montez sur la plateforme derrière et sautez avec Dasheng pour la faire tomber. Poursuivez votre route.

Au risque de se répéter, le niveau est très linéaire. Avancez et suivez le chemin. A trois reprises, vous aurez des ponts à traverser avec beaucoup d’ennemis dessus. Rassurez-vous, ils sont simples à battre. Une technique et c’est plié.

Pour les ennemis invisibles, utilisez la vision de Dasheng pour les repérer. Juste avant de sortir de la grotte, pensez à bien détruire les cristaux pour récupérer de la vie, de l’énergie et glaner un peu d’expérience.

Sortez de la grotte puis descendez les escaliers. Si vous descendez une seconde fois, vous aurez accès à un dieu de la terre et à quelques ressources. Avancez et profitez-en pour sauvegarder. La porte devant vous est scellée, il faudra passer par la gauche, faites-le.

Vous allez entrer dans un temple avec 4 portails. Chaque portail contiendra un passage pour refaire chacun des boss rencontrés au cours de l’histoire dans une version « améliorée » (et plus sombre). Même s’il y aura quelques changements au niveau des attaques ennemis, la stratégie reste globalement la même et vous que vous les avez déjà fait, cela ne devrait pas vous poser de problème.

Quand vous êtes venus à bout des quatre, retournez au niveau de la porte scellée et utilisez l’ensemble des clés obtenues. Cela vous permettra d’accéder à la dernière zone. Et oui, on y arrive enfin ! Une dernière ligne droite et le boss de fin sera à vous.

Juste avant de passer au combat final, vous aurez deux dieux de la terre à trouver. Vous aurez aussi la possibilité de sauvegarder et de faire le plein de remèdes. Faites-le. Une fois fait, allez dans la zone, et préparez-vous à vous battre.

Combat final

Avant d’entamer le combat final, vous allez servir d’appât. Vous devrez d’abord enchaînez les vagues de monstres pendant que vos compagnons arrivent à sauver les enfants. Vous aurez donc tout un tas de monstres, relativement basiques, à taper.

Quand c’est fait et après une courte cinématique, vous allez enfin pouvoir vous mesurer au combat final. Celui-ci se déroule en plusieurs étapes :

Quand il change de niveau, allez au niveau du cercle jaune pour bondir. Cela peut se situer sur 3 niveaux au total

Le niveau 0 est l’endroit principal où vous allez pouvoir le taper

Le niveau 1, il vous envoie des attaques à esquiver

Le niveau 2, il fait en sorte que le sol vous inflige des dégâts

Dans les niveaux 1 et 2, vous allez surtout l’attaquer à distance mais il n’y reste pas longtemps à ces endroits

Quand il charge une attaque, tapez-le au plus vite, cela peut éviter qu’il invoque des monstres par exemple

S’il le fait, focalisez-vous dessus

Voici grosso modo la stratégie. Sachez tout de même que le combat peut s’avérer un peu « chiant » dans le sens où il change de niveau aléatoirement. Dans nos deux parties, le bougre nous a parfois emmené au second et il est redescendu avant de pouvoir le taper. Et ce, à plusieurs reprises… Mais enchaînez-le dès qu’il est au niveau 0, et n’hésitez pas à abuser des remèdes et des techniques.

Quand le combat de boss est terminé, vous pensez que tout est bien qui finit bien.. Mais non. Une cinématique arrive et le méchant s’est transformé en monstre. Il va alors vous attaquer pendant une cinématique et Liuer… va finir enseveli. Quand vous avez le contrôle de Dasheng, allez jusqu’à l’endroit où le jeune garçon s’est retrouvé piégé.

Après ce moment dramatique, Dasheng va redevenir Dasheng, le Roi des Singes. Il aura retrouver l’ensemble de sa puissance et va effectivement, redevenir très puissant. Il pourra donc faire face au terrible monstre. Vous pourrez l’enchaîner avec des attaques simples et puissantes à distance et faire des représailles quand il vous attaque.

Si jamais il vous mange, vous n’avez qu’à bouger le joystick tout en martelant les touches d’actions. Cela vous permettra d’en sortir. Quand votre barre de magie est pleine, utilisez donc votre compétence pour achever le bougre.

Quand c’est terminé, vous aurez droit à une cinématique de fin et… vous devriez être un peu rassuré grâce à l’écran de fin. Profitez de la musique et n’hésitez pas à revenir pour compléter les collectibles. Si vous voulez tout savoir sur le jeu, rendez-vous sur l’accueil de la soluce Monkey King Hero is Back.