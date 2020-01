Après avoir terminé la Falaise des Âmes et donc le Sanctuaire des Trois Astres, vous arriverez automatiquement au Palais de Qinzhuo. C’est donc ici que votre aventure continue et c’est aussi là que l’on s’attarde pour cette soluce de Monkey King Hero is Back.

Direction le Palais de Qinzhuo

Commencez par sauvegarder et augmentez vos compétences. Vous avez probablement de quoi dépenser un peu. Puis, au fond à droite, vous pourrez bondir, cela vous permet de passer d’îlot en îlot. Vous arriverez sur une plateforme avec l’échoppe de madame Haze.

Prenez le temps de ramasser les quelques ressources, le parchemin et le dieu de la terre puis examinez et frappez dans la cloche sur votre gauche. Cela permet de faire apparaître des plateformes sur lesquelles vous devez sauter mais attention, elles disparaissent rapidement.

Poursuivez votre chemin, sautez, bondissez et vous arriverez à une île un peu plus grande. N’hésitez pas à la fouiller un peu, on a pas mal de Dieux de la Terre à y dénicher et des ressources sympas.

Rien de bien compliqué pour la suite. Continuez à sauter sur l’îlot suivant puis là, vous aurez deux ennemis à battre. En la jouant finement, vous pouvez avoir le garde avec de l’infiltration. Un dieu de la terre est présent ici.

Ensuite, poursuivez. Vous allez devoir enchaîner deux cloches à frapper et donc deux session de plateforme. Ne paniquez pas, c’est assez simple. Surtout, prenez votre temps, c’est relativement long avant qu’elle disparaisse. Les plateformes bleues bougent.

Puis, sur la zone suivante, vous aurez plusieurs gardes à passer. Le premier, il suffit de passer sur la gauche en montant sur les ruines pour l’avoir par furtivité. L’autre, il suffit aussi de le déjouer et faire attention à son champ d’action.

Continuez, bondissez encore et vous arriverez à une ultime stèle. Derrière, il y a une zone bleue à activer qui va vous permettre de faire bouger carrément le bout de terre. Vous êtes désormais arrivé au Palais !

Avant de rentrer au Palais de Qinzhuo, vous pouvez sauvegarder et faire toutes les choses habituelles. Rentrez ensuite dedans et accédez au trésor. Vous obtiendrez le Trésor caché : la perle remarquable. Cela devrait apparemment vous aider contre le boss.

Dans ce palais, vous pouvez accéder à deux salles, à droite et à gauche. N’oubliez pas de le faire, vous avez quelques ressources, des parchemins et un dieu de la terre à collecter. Puis sortez par la porte de derrière, sauvegardez et avancer jusqu’au mécanisme bleu.

Dans cette zone, vous allez devoir vous fritter à un dragon. Le combat sera un peu long mais heureusement, les coups ne font pas trop mal. Vous devriez donc l’avoir à l’usure. La stratégie est simple, le taper quand vous le pouvez et esquivez ses attaques :

Quand il utilise son rayon, esquivez

Quand les pics électriques arrivent, tapez-les rapidement

Il changera régulièrement d’îlot, suivez le avec les courants d’air

Une excellente technique consiste à utiliser la Danse, votre technique de feu

L’attaquer à distance quand il utilise son souffle n’est pas très utile, autant attendre qu’il soit au corps à corps

Quand vous serez venu à bout du dragon, vous aurez terminé le niveau du palais. Direction désormais le Temple Suspendu. Si vous voulez tout savoir sur le jeu, rendez-vous sur l’accueil de la soluce Monkey King Hero is Back.