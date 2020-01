Juste avant, vous avez bouclé le Château de Gao Yang. Désormais, on poursuit notre route et l’on arrive à la Cité lacustre. On continue donc de vous dire ce qu’il faut faire avec notre soluce de Monkey King Hero is Back, histoire de suivre étape par étape ce qu’il faut faire.

On arrive à la Cité Lacustre

Arrivé à la Cité Lacustre, montrez sur la tour de droite pour récupérer une carte des environs. Comme vous pouvez le remarquer, vous pouvez prendre trois chemins qui passeront tous par un point au centre.

Libre à vous maintenant de choisir le chemin que vous le souhaitez :

La route du milieu sera parsemée de mini-boss comme vous en avez déjà rencontré précédemment, où il faudra enlever leur parchemin. (2 dieux, 1 parchemin)

A droite, vous rencontrerez de nombreux monstres (3 dieux)

A gauche, il faudra user de discrétion et d’infiltration (3 dieux)

Pas vraiment de chemin le plus simple. Si vous voulez collecter l’ensemble des dieux de la terre et parchemins, il faudra tous les faire de tout manière. Celui du centre reste tout de même le plus compliqué.

Une fois que vous êtes arrivés au bout, vous tomberez sur le trio habituel avec la marchande et le point de sauvegarde. Le pont levis est monté et il faudra trouver un moyen pour l’abaisser. Pour cela, tournez à gauche et allez dans la zone disponible.

Continuez tout droit pour endroit dans l’auberge au fond. Profitez-en pour tout saccager à l’intérieur pour récolter quelques ressources supplémentaires.

Une fois fait, montez au premier étage et videz les différentes pièces. Dans le second trio de chambres, à savoir la première sur votre droite, vous allez récupérer la Manivelle du pont-levis. Une fois fait, plusieurs vagues de monstres vont apparaître dans l’auberge. Venez-en à bout.

Une fois la manivelle en votre possession, vous pouvez revenir au Pont-Levis. Il n’est pas nécessaire de finir et de nettoyer la zone qui se situe après avoir passé la fenêtre du second étage pour avancer mais on vous conseille de le faire, c’est l’occasion d’avoir un peu d’expérience supplémentaire et d’avancer dans les collectibles.

Si jamais vous faites cette zone, sachez qu’il y a un parchemin et deux dieux de la terre à collecter. On aura également un total de trois mini-boss et pas mal de ressources.

Mais revenons à nos moutons et notamment à notre pont-levis. Retournez à cet endroit et utilisez le mécanisme pour le baisser. Vous n’avez plus qu’à passer le pont pour arrivé à l’ultime zone de la cité.

Dans cette nouvelle zone, vous allez faire face à un boss plutôt coriace. Celui-ci plane et il faudra parfois sauter pour le toucher. Mais ne foncez pas tête baissée, il n’est pas juste question de le taper pour gagner.

Voici quelques astuces pour en venir à bout :

Tuez toujours les ennemis qui apparaissent autour

Après de simples monstres, vous aurez deux mini-boss

Si le boss principal disparaît, il est invisible : vous pouvez utiliser l’œil spirituel pour le faire apparaître

Les attaques à distance comme l’Aiguille de Fer est un excellent moyen pour en venir à bout

A un moment, vous serez emprisonné dans une sorte de magie, détruisez les 3 parchemins pour en sortir

Avec un peu de patience, vous en viendrez à bout. Quand c’est fait, continuez jusqu’à port.

Une fois arrivé au port, vous allez faire une malheureusement rencontre. Ce nouveau boss est impossible à vaincre. Ne luttez pas. Quand vous aurez passé les cinématiques, vous arriverez à la falaise des âmes.

