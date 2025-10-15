Aider Allen à reconstruire son siège

Point de départ : Allen le Torturé, au Puits de Belton

Pré-requis : Terminer la mission principale « Ombre de la montagne »

Après avoir discuté avec Allen, regardez en direction du nord-est pour repérer les distributeurs au loin, car c’est par là que ça se passe. Montez alors à l’étage juste au-dessus, et fouillez la poubelle entre les tables. Pas de notice… Allen vous suggère ensuite d’aller jeter un coup d’œil du côté des machines à laver. Montez les escaliers juste en face des distributeurs et fouillez toutes les machines à laver sans plus de succès.

Dès lors, sortez à l’extérieur pour rejoindre la zone d’objectif sous le pont vers l’ouest, où se trouvent plusieurs grils à inspecter. Juste après, vous tombez dans une embuscade menée par un certain Rhokia, tuez tout le monde et partez à la recherche des morceaux de siège.

Les 5 pièces sont réparties sur deux zones d’objectif au Puits de Belton, retournez donc là-bas et récupérez un premier morceau de siège juste à droite de l’entrée, puis un deuxième un peu plus loin dans le couloir à droite.

Montez ensuite les deux escaliers près des distributeurs pour trouver le troisième morceau contre le mur en haut des marches. Tandis que le quatrième morceau est à l’étage en dessous des distributeurs, sur le sol à proximité de plusieurs étagères. Enfin, le dernier morceau traîne non loin de la Station de Voyage-Éclair.

Il ne vous reste plus qu’à retourner voir Allen pour l’aider à construire le siège… Ou du moins ce qui est sensé l’être. Vous avez alors le choix de le détruire ou de le vendre en parlant à Allen. Peu importe ce que vous décidez de faire, la mission s’achève ici avec la même récompense à la clé.

Récompense : XP + Argent + Eridium

