Livrer les rations de nourriture

Point de départ : Dans un campement juste au nord-ouest du QG des Marginaux (Plateforme), en interagissant avec un enregistrement ECHO posé sur un puits.

Tout d’abord, prenez l’enregistrement ECHO « Demande de livraison de rations » sur le puits, puis les « Rations de nourriture des Marginaux » un peu plus loin. Des rations qu’il s’agit ensuite de livrer aux 3 endroits indiqués sur la carte.

Ici, nous commençons par nous rendre à l’endroit le plus au nord, au niveau de Prime d’Ardeur. Sur place, tuez tous les soldats de l’Ordre et allez déposer une ration à l’endroit indiqué, sous le porche de la ferme. Puis, reprenez votre route en descendant vers le sud pour livrer une autre ration à la ferme de Sylvia, avant de poursuivre encore un peu plus au sud pour livrer une troisième et dernière ration à la ferme de Marlowe et achever cette mission secondaire.

Récompense : XP + Argent

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.