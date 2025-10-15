Prouver à Sam que la planète Kairos est ronde

Point de départ : Sam le Sceptique, juste au sud-est de l’Épave du Gros Carl

Pré-requis : Terminer la mission principale « Trop-plein d’informations »

Parlez avec Sam pour qu’il vous donne sa représentation platiste de Kairos, puis écrasez le globe à proximité en le pilonnant depuis l’abri en hauteur. Suivez ensuite Sam tout en vous débarrassant des Kratchs, et grimpez jusqu’à l’autel situé à peine à 100m au sud de là, en hauteur.

De là, repartez en direction du nord pour rejoindre l’Épave du Gros Carl, là où vous attendent de nombreux ennemis dont il faudra vous défaire si vous voulez mettre la main sur le matériel d’analyse. Jetez alors un œil vers le nord-ouest de la zone d’objectif pour récupérer une première partie du matériel de surveillance atmosphérique, tandis que la deuxième se trouve dans le bâtiment en ruines juste à côté, vers le nord. De là, grimpez en utilisant le point d’accroche juste au-dessus, et planez en direction du sud-ouest pour atterrir sur le toit de l’épave et prendre la dernière partie du matériel, juste entre deux caisses de munitions.

Ce matériel en votre possession, il s’agit désormais de trouver un site de lancement adapté. Pour cela, servez-vous de l’ECHO-localisation pour rejoindre l’endroit marqué par votre boussole au sud-est, où traînent d’ailleurs quelques Atropées. Placez ensuite les capteurs atmosphériques aux endroits indiqués, avant de les pirater, un par un, avec ECHO-4.

Remontez ensuite tout au nord de la région du Massif des Aiguillons à bord de votre Digirunner pour y localiser le premier ballon. Tirez dessus pour le faire descendre et piratez le système pour récupérer les données du capteur.

Faites ensuite de même avec le deuxième ballon tout à l’ouest de la région pour récupérer le reste des données.

Le troisième ballon n’étant plus opérationnel, retournez voir Sam dans une cabane perchée au niveau de la Goutte Dorée dans la Forêt de l’Hémoroc. Là, téléchargez les deux photos sur l’ordinateur afin de convaincre Sam que la planète Kairos est bel et bien ronde… ou pas. Quoi qu’il en soit, la mission s’achève ici.

Récompense : XP + Argent + Eridium + Pistolet peu commun à très rare + Style de Chasseur de l’Arche + Couleur de l’ECHO-4

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.