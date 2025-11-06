Chasseur ultime : Firmware de Zane – Borderlands 4
Maintenant que vous avez percé tous les « Secrets de l’Arche » du Gardien du Temps, Zane vous propose de découvrir sa machine vous offrant la possibilité de transférer des firmwares d’une arme à l’autre. Un premier pas en vue de devenir un Chasseur ultime dans Borderlands 4…
Découvrir la machine de transfert de firmware de Zane
De retour au bar de Moxxi, parlez à Lilith et téléportez-vous à Carcadia pour découvrir la machine de transfert de firmware de Zane.
La mission se termine dès que vous quittez l’interface, tandis que Maurice vous propose de venir découvrir ses offres par le biais d’une autre mission « Chasseur ultime : Offres de Maurice ».
- Récompense : XP + Argent + Eridium
Date de sortie : 12/09/2025