Découvrir la machine de transfert de firmware de Zane

De retour au bar de Moxxi, parlez à Lilith et téléportez-vous à Carcadia pour découvrir la machine de transfert de firmware de Zane.

La mission se termine dès que vous quittez l’interface, tandis que Maurice vous propose de venir découvrir ses offres par le biais d’une autre mission « Chasseur ultime : Offres de Maurice ».

Récompense : XP + Argent + Eridium

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.