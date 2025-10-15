Réussir les 3 défis aériens de Claptrap

Point de départ : Claptrap, à l’Académie aéronautique de Claptrap

Pré-requis : Terminer la mission principale « Trop-plein d’informations »

Avant d’attaquer les défis en question, Claptrap vous propose un petit échauffement qui consiste à sauter, puis à grimper pour finir en planant de manière à atteindre l’endroit indiqué. Dans la foulée, grimpez sur la plateforme en hauteur en escaladant la grille, puis planez à nouveau jusqu’à la prochaine plateforme indiquée, avant de revenir en arrière en planant vers une autre plateforme.

Après cela, place au premier défi dont le départ se trouve juste en face, commencez par planer pour pouvoir vous accrocher à la grille et vous hisser sur la plateforme, puis suivez le parcours de plateforme en plateforme en utilisant ces mêmes techniques, et comme le montre nos images ci-dessous.

Rejoignez ensuite la ligne de départ du défi suivant un peu plus bas. Ici, commencez par vous servir des courants d’air ascendants pour prendre suffisamment de hauteur et planez jusqu’à une première plateforme, puis une deuxième. Juste avant de vous laisser glisser pour planer au-dessus de Claptrap et enchaîner sur d’autres pentes menant vers une autre plateforme.

De là, sautez vers la petite plateforme rocheuse puis laissez-vous porter par le courant d’air ascendant pour atteindre la grille en hauteur. Laissez-vous glisser en contrebas, pour entamer une longue glissade, le but étant de ne pas tomber, et d’ailleurs, veillez à vous retourner au bon moment pour ensuite saisir la grille qui vous permet de remonter. Concluez alors ce défi en suivant le parcours fléché comme sur notre image ci-dessous pour rejoindre la dernière plateforme.

Et comme on dit, jamais deux sans trois, puisqu’un troisième et dernier défi vous attend. Embarquez à bord du vaisseau de Claptrap et rejoignez la ligne de départ. Commencez alors par planer jusqu’au courant d’air ascendant pour ensuite vous propulser vers la plateforme indiquée. Faites de même juste après en passant par-dessus l’obstacle, puis escaladez les rochers pour rejoindre un container.

De là, passez en dessous un autre obstacle pour ensuite prendre le courant d’air ascendant et atteindre une énième plateforme. Continuez alors en planant entre les courants d’air ascendants successifs pour négocier le virage et parvenir à rejoindre Claptrap qui vous défiera sur une course jusqu’à la ligne d’arrivée, ce qui sonnera également la fin de cette mission.

Récompense : XP + Argent + Eridium + Pistolet peu commun à très rare

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.