Comme vous l’a appris le vieil homme du sanctuaire aux masques, l’esprit corrompu d’Adira vous attend, ainsi que le deuxième arc narratif de Kena: Bridge of Spirits.

Revenez au centre du village et tournez à l’ouest vers une barrière de l’esprit. Grâce à votre nouveau masque, brisez cette barrière ainsi que la corruption qui l’entoure, afin de vous dégager l’accès vers la partie ouest du village, l’Entrepôt ainsi que les champs.

Explorez la partie ouest du village (facultatif)

Nous vous conseillons d’explorer librement les lieux avant de filer en direction de votre objectif. En effet, qui dit nouvel endroit découvert dit ressources et secrets à dénicher. Vous trouverez donc une belle quantité de cristaux, karma et même des Rots, dont l’un est caché au niveau d’un pont de lanternes, par exemple. Un coffre maudit se cache également au sud de cette portion du village, prêt d’une barrière violette. Vous aurez à affronter un mage et un épéiste avec comme récompense une pluie de cristaux. Toujours vers le sud, pensez à activer la pierre de téléportation histoire de faciliter vos futurs déplacements.

En revenant vers le centre du village et la direction menant à l’entrepôt, vous pouvez voir des lueurs rouges planer au-dessus de champs. Approchez si vous souhaitez lancer un combat contre un gros ennemi sylvestre accompagné de papillons. Remporter l’affrontement vous confèrera une Larme de Forêt à utiliser notamment sur les champs pour y faire pousser des légumes. Vous gagnerez ainsi du karma. Servez-vous aussi de la Larme pour purifier un sanctuaire de fleurs au nord de votre position.

Vous aurez sans doute aussi remarqué la statue de hibou couchée à côté de la Larme de Forêt. Rappelez-vous ce qu’il fallait faire dans le chapitre « Amour de Taro », et bien il s’agit de la même chose : retrouvez les trois statues non loin des socles qui leur sont dédiés, et placez-les dessus afin de gagner un joli montant de karma et de cristaux, ainsi qu’un nouveau Chapeau de Rot.

Après avoir exploré les environs, reprenez votre route jusqu’à Adira. Avant de passer la grande porte, contournez par la gauche et vous débusquerez un autre Chapeau de Rot. Positionnez-vous cette fois sur le socle magique devant la porte et effectuez un écho de bouclier afin de l’ouvrir. Continuez.

Débloquez l’accès aux champs

Vous débarquez dans une grotte et distinguez des rochers couvertes d’une aura bleue dont l’interaction n’est pas encore à votre portée. Placez-vous sur un nouveau socle magique pour tenter d’ouvrir l’immense porte devant vous, mais rien ne se passe. Une cinématique se lance. Hana, une amie d’Adira, vous interpelle en vous expliquant qu’elle la connaissait, et vous confère un nouveau pouvoir : la bombe. Grâce à celle-ci, vous pouvez désormais briser temporairement les fameuses roches, et plus généralement, interagir avec les technologies anciennes symbolisées par l’aura bleutée.

Revenez en arrière et brisez le tas de pierre sur la droite. Montez sur les plateformes puis, décochez une flèche sur le cristal bleu d’un des rochers afin de le redresser et ainsi récupérer les cristaux dans le coffre en face.

Assemblez le premier cristal

Redescendez et brisez cette fois le tas sur la gauche. Là encore, réorientez la plateforme devant vous grâce au cristal bleu, et hissez-vous au niveau supérieur. Récupérez quelques ressources et suivez le chemin. Laissez-vous glisser le long d’une pente jusqu’à un bulbe rouge.

Un nouvel ennemi apparaît. Disposant d’un corps rocheux, celui-ci sert d’introduction à la bombe en combat. Lancez-en une sur lui puis tirez une flèche afin de la faire exploser. Tirez-en une seconde, bien tendue, maintenant qu’il a dévoilé son point faible, pour l’éliminer en un coup. D’autres ennemis vont débarquer, aussi pensez à purifier leur point d’apparition. Sitôt le combat terminé, purifier le bulbe rouge.

Retournez-vous et rejoignez le haut d’une structure grâce à une fleur d’accroche pour récupérer un Rot dans un coffre. Au fond à droite de la pièce, vous trouverez un autre coffre contenant cette fois des cristaux. Suivez à présent le chemin dessiné par la purification du bulbe.

Lancez une bombe sur les plateformes au sol et montez en sautant sur chacune d’elles, une fois en lévitation. Vous dénicherez trois coffres. Faites demi-tour, relancez une bombe sur les dalles en contrebas, s’il est nécessaire de les refaire léviter en cas de temps imparti, puis tirez sur le cristal bleu de la dernière dalle pour la faire pivoter. Rapidement, enchaînez avec une bombe sur le rocher dans un coin sur la droite, déclenchez-là et traversez le vide via la fleur d’accroche qui en émane. Bouclez enfin cette succession de mouvements en purifiant le bulbe rouge et hissez-vous avant que les plateformes ne retombent au sol.

Grimpez encore d’un cran et jetez une bombe sur le tas de rochers. Vous allez devoir tirer sur les cristaux bleus de chaque étage de la structure de sorte à les illuminer. Si les trois étages sont allumés avant la fin du temps imparti, vous parvenez à activer le premier gros cristal servant à alimenter l’immense porte jusque là bloquée.

Avant de revenir au centre de la pièce, montez l’escalier depuis votre position et déplacez le tas de roche grâce à une bombe. Vous tomberez sur une marque violette au sol. Effectuez un écho de bouclier et éliminez les cibles volantes pour faire apparaître un Rot. Revenez au niveau du gros cristal et descendez au centre de la pièce.

Assemblez le second cristal

Il reste donc le second cristal à allumer. Balancez une bombe sur les tas de roches situés à l’opposé du premier gros cristal et sautez de plateformes en plateformes jusqu’à un nouveau combat. Battez les trois adversaires, purifiez le bulbe rouge et récupérez le Courrier des esprits dans la maison. Ressortez et montez les escaliers sur la droite.

Faites léviter les plateformes au sol qui se présentent de vous. Hissez-vous sur la droite pour récupérer un coffre, puis activez la plateforme du fond pour parvenir jusqu’au second cristal. Même mécanique que le premier, illuminez-le entièrement et la porte pourra désormais s’ouvrir.

Devant vous, des champs enflammés à perte de vue. Suivez l’unique chemin possible, éliminez les quelques assaillants sur votre passage et dirigez-vous vers la lueur orange qui vous indique la direction. Vous arrivez au symbole d’Adira. Enfilez votre masque et assistez à une cinématique retraçant les souvenirs de l’artisane.

Kena: Bridge of Spirits est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.