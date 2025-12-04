SOL Shogunate : Incarnez une rônin de l’espace dans ce nouvel action-RPG intrigant

Viser la Lune

Dans SOL Shogunate, vous incarnerez Yuzuki, une rônin issue d’une famille de samouraïs qui a été décimée par un clan rival. Notre protagoniste ira donc se venger en allant traquer ses cibles à travers les plus grandes villes de la Lune, qui semblent dans un premier temps émuler tout le confort de la Terre, avant que l’on s’aperçoive de combien de vies ont été sacrifiées pour cela.

Le titre se veut être un action-RPG avec un gameplay très dynamique, où Yuzuki pourra cibler certaines faiblesses des ennemis en infusant sa lame d’énergie élémentaire. Plusieurs armes sont au programme, et vous pourrez personnaliser votre style au fur et à mesure de votre progression grâce à différentes compétences. On nous promet des combats de boss très chorégraphiés, soutenus par une playlist musicale de choix, avec quelques collaborations au programme, comme celle du groupe de rock japonais AliA qui est au cœur de cette première bande-annonce.

Guy Costantini, PDG de Chaos Manufacturing, déclare :

« Avec SOL Shogunate, notre premier jeu, nous donnons vie à notre vision du premier space opera de samouraïs, mêlant un combat fluide et spectaculaire à un univers de science-fiction qui rend hommage à la majesté de la tradition japonaise féodale. Nous combinons combat, histoire et musique pour créer une expérience que nous espérons palpitante, émotionnelle et inoubliable pour les joueurs. »

Pas encore de date pour ce SOL Shogunate, qui en est encore au début de son développement. Une page Steam vient d’être mise en ligne.