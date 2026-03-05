Sol Cesto nous informe qu’il sortira en 1.0 le 10 avril via un superbe trailer

Même sans soleil, Sol Cesto resplendit

Allier le roguelite tactique au dungeon crawler pour retrouver un soleil disparu, tel est le pitch de Sol Cesto, production française lancée par Géraud Zucchini (Buissons, Larcin Lazer), accompagné d’Antoine Druaux à la musique et de Chariospirale à la direction artistique. Un cocktail mis à l’honneur à l’occasion du superbe trailer annonçant la sortie de la 1.0, joint ci-dessous et que l’on vous laisse savourer.

Pour rappel, Sol Cesto, c’est près de trois ans de travail autour d’un concept au départ basé sur de l’aléatoire. On s’enfonce dans un donjon lors de phases de combat tactiques étalées sur une grille dont le choix de la ligne est possible, mais pas celui de la case.

De l’aléatoire que l’on peut toutefois influencer via des objets, des capacités de personnage ou encore en perçant les secrets du donjon. À cela s’ajoutent la rencontre de PNJ, de boss et la possibilité de débloquer des upgrades permanents. La petite équipe du jeu n’a ensuite pas chômé en ajoutant des personnages, des boss, des objets à acheter, etc.

Sol Cesto débarquera en 1.0 sur PC via Steam le 10 avril.