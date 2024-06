Sol Cesto : Première découverte de ce Dungeon Crawler pas comme les autres avec sa démo

Note : Nous avons joué à la démo disponible sur Steam, pendant environ 45 minutes, mais que ce contenu ne permet pas de voir la conclusion d’une run.

Une chance sur quatre

Si, comme beaucoup d’autres joueurs, vous gardez une image du Dungeon Crawler très austère, en vue à la première personne, dans des environnements sombres et ternes, façon Ultima Underworld, alors vous ne serez que partiellement dépaysés par Sol Cesto. En effet, le jeu conserve une esthétique particulièrement old school, avec toutefois une patte artistique qui dénote beaucoup des titres du genre que l’on connaît. Mais là où il se démarque le plus des autres membres de sa caste, c’est bien sûr dans son concept, qui lui confère un aspect peut-être plus proche du jeu de hasard que de l’exploration de donjons à proprement parler.

En effet, Sol Cesto ne vous propose pas de marcher dans ses couloirs sombres comme vous le feriez dans n’importe quel autre représentant du genre. En bon Rogue Lite, il embrasse une mécanique entièrement tournée vers l’aléatoire, avec un quadrillage de quatre salles sur quatre générées grâce au hasard, ne pouvant être explorées dans l’ordre voulu, à moins d’avoir de la chance. Votre exploration peut néanmoins se faire en partant de la ligne horizontale que vous désirez. Tout ce que vous avez à savoir, c’est que vos chances de tomber sur la case vous intéressant dépendent entièrement de la ligne sur laquelle elle est située, et des bonus ou malus que vous avez cumulés jusque-là.

Ainsi, en cliquant sur une ligne, vous avez 100% de chance d’atterrir dans l’une de ses quatre cases. Nonobstant, vous avez 25% de chance de tomber sur celle que vous désirez. L’ennui, c’est que le donjon est peuplé de créatures menaçantes et brutales. Or, lorsque vous en rencontrez une possédant plus de force ou de pouvoir magique que vous, elle vous amputera de la différence directement sur vos points de vie. Points qui s’avèrent particulièrement minces, d’ailleurs, puisque vous n’en possédez que six au début de votre run. Tout ceci dans le but, vous l’aurez compris, d’avancer au plus loin dans le donjon de Sol Cesto, et ainsi le piller de tous ses trésors.

Pour vous aidez dans votre quête, loin d’être noble à première vue, vous aurez la possibilité d’acquérir différents bonus au cours de votre progression. Ceux-ci seront à récupérer sur des statuettes, et prendront la forme de dents, chaque fois disponibles par deux, une seule pouvant être récupérée à la fois. Cela étant dit, aucune de ces dents n’est entièrement destinée à vous faciliter la tâche. Pour tout bonus obtenu, un malus l’accompagnera. Excepté de temps en temps, quand le jeu daignera vous offrir un point de force ou de magie supplémentaire, au choix. Une grosse part de stratégie et de réflexion rejoint donc tout l’aspect aléatoire de Sol Cesto. Enfin, vous pourrez aussi vous équiper d’objets aux effets variés, vous permettant par exemple de nettoyer toute une colonne de ses monstres.

On aimerait pouvoir vous en dire plus, ne serait-ce que sur la progression, ou l’existence potentielle de boss. Malheureusement, la démo disponible ne permet pas d’avancer bien loin dans une run. Ainsi, on ne peut qu’émettre des suppositions sur ce que Sol Cesto proposera une fois disponible. On suppose, évidemment, que le challenge va aller en grandissant, et que les récompenses seront de plus en plus compliquées à allier aux précédentes déjà récoltées. On suppose aussi que l’aspect aléatoire, puisqu’il est modifiable grâce aux bonus et malus récoltables (par exemple, vous pouvez augmenter vos chances de tomber sur une case contenant un type précis d’ennemi), saura se rendre de plus en plus malléable.

Pour le reste, nous restons assez curieux devant cette recette qui ne paie pas de mine, avec notamment des visuels qui risquent de diviser, mais un concept malgré tout intéressant, et une ambiance qui surprend. Il faudra néanmoins attendre de pouvoir toucher au produit fini, ce qui devrait arriver dans l’année, en exclusivité sur PC via Steam. Si vous êtes curieux, on vous invite par ailleurs à vous essayer à la démo jouable, qui vous permet de découvrir les débuts d’une aventure type.