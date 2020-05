Skully : Date de sortie, trailer et screenshots

Modus Games et Finish Line Games viennent d’annoncer la sortie prochaine de leur jeu de plateforme aventure : Skully, avec à la clé un trailer d’annonce et quelques screenshots.

Skully ramené à la vie pour arrêter une guerre fratricide

Le destin a accordé à Skully une seconde chance après sa mort. Une divinité locale décide de le ramener à la vie afin de rétablir la paix parmi ses semblables et d’arrêter une guerre fratricide entre les trois frères de cette divinité. Vous allez devoir sauter et rouler à travers cet habitat insulaire isolé et varié regorgeant d’obstacles et de casse-tête.

Sautez, sautez et roulez vers la victoire : Surmontez les obstacles à travers l’île en contrôlant Skully, un crâne réanimé et ramené à la vie par le pouvoir de l’argile magique.

Adaptez-vous à votre environnement : Transformez-vous en trois formes distinctes pour surmonter les défis et vaincre vos ennemis.

Traversez une île mystérieuse : Parcourez 18 niveaux différents dans sept écosystèmes distincts, chacun regorgeant de dangers uniques.

Explorez une histoire fascinante : Des dialogues et des scènes à voix haute insufflent la vie aux habitants de l’île et au charmant monde de Skully !

Arrêtez une rivalité destructrice : Découvrez le secret derrière le conflit familial de la divinité et mettez fin à leur querelle fratricide.

Skully est prévu pour le 4 août sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.