Skully se dévoile via une vidéo de gameplay de 10 minutes

Modus Games et Finish Line Games viennent de publier une vidéo de gameplay d’une durée de 10 minutes pour leur prochain jeu de puzzle-aventure, Skully.

L’étrange voyage d’un crâne

Après nous avoir dévoilé une date de sortie, un trailer et des screenshots, que vous pouvez voir ou revoir par ici, Skully continue de se montrer via une vidéo de gameplay. Rappelons que l’histoire commence quand une divinité entreprend la réanimation d’un crâne baptisé Skully dans le but d’arrêter une guerre fratricide mortelle.

La vidéo montre la capacité du protagoniste capable de traverser avec agilité des étendues luxuriantes d’un paradis insulaire tentaculaire, sautillant à travers des sentiers en pierre avec facilité… un voyage périlleux ! Aidé par d’autres formes puissantes sculptées dans le même argile que lui et d’un allié attachant nommé Terry, Skully trouve toujours un moyen de dégager (ou de fracasser) les obstacles.

Skully est prévu pour le 4 août sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.