skate. : Le prochain épisode de la série d’EA fera parler de lui cette semaine avec une date pour son accès anticipé

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 ne sera pas le seul jeu de skate de grande envergure auquel vous pourrez jouer cette année. En travail depuis des années maintenant, skate., que l’on pourrait aussi appeler Skate 4, approche tout doucement de la sortie de son accès anticipé. Depuis le début du développement, Full Circle s’est montré très transparent sur sa démarche et sur les progrès effectués, et nous avait annoncé qu’une première sortie du jeu était à prévoir en 2025. On en saura davantage dès demain.

Jaquette de Skate 4
Skate 4

Date de sortie : N/C

