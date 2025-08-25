skate. : Le prochain épisode de la série d’EA fera parler de lui cette semaine avec une date pour son accès anticipé

La sortie de la version 1.0 reste encore lointaine

L’attente est presque terminée pour ce skate., du moins pour un premier contact avec lui via son accès anticipé. Electronic Arts et le studio Full Circle ont décidé de mettre fin au suspense en annonçant que la date de sortie de l’accès anticipé de skate. serait révélée lors d’une présentation qui aura lieu demain, le 26 août à 18 heures (heure de Paris). La vidéo sera à suivre via le lien YouTube ci-dessous. L’éditeur et le studio en profitent pour dévoiler un nouveau visuel pour cet épisode.

En toute logique, si aucun retard n’est à noter, une date pour cette fin d’année devrait être annoncée. Aux dernières nouvelles, skate. était prévu sur toutes les plateformes modernes en dehors de celles de Nintendo, c’est-à-dire PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et même mobiles, mais reste à voir si cet accès anticipé ne sera pas réservé au PC dans un premier temps.