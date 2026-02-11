Silent Hill: Townfall sera enfin présenté cette semaine à l’occasion d’un nouveau Silent Hill Transmission

Si Konami veut vraiment s’en tenir à un jeu Silent Hill à sortir par an, il est grand temps qu’il nous reparle de Silent Hill Townfall, qui est en développement depuis pas mal d’années chez Screen Burn Interactive (anciennement No Code). Au même titre que Silent Hill f, cet épisode semble s’écarter du carcan habituel proposé par la série, ce qui le rend encore plus mystérieux. Celles et ceux qui attendent de pied ferme d’en savoir plus seront récompensés cette semaine grâce à une nouvelle édition de l’émission Silent Hill Transmission.

