Silent Hill: Townfall sera enfin présenté cette semaine à l’occasion d’un nouveau Silent Hill Transmission

Fin du silence radio autour de ce mystérieux spin-off

Konami annonce que cette émission aura lieu ce vendredi 13 février à une heure du matin, heure de Paris, ce qui veut dire qu’il faudra veiller tard pour suivre tout cela en direct (notez que vous pourrez au moins enchainer le State of Play de la veille qui se terminera à minuit, et cette émission).

L’éditeur annonce tout de suite la couleur en indiquant que ce Silent Hill Transmission devrait être largement consacré à Silent Hill Townfall, un épisode révélé en octobre 2022 avec un teaser des plus énigmatiques. Tout ce que l’on sait, c’est que ce projet sera très différent du reste de la saga, même s’il promet d’être tout aussi angoissant et de respecter les codes de la série.

En dehors de la présentation de ce nouveau, ne vous attendez pas à d’autres annonces fracassantes. On imagine que Konami évoquera rapidement la sortie de Retour à Silent Hill au cinéma, tout en évoquant quelques goodies, et basta. Pour le remake du premier Silent Hill ou un autre jeu inédit, il faudra probablement attendre encore un peu.