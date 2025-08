Silent Hill f perpétuera la tradition des fins multiples, avec un New Game Plus porteur de nouveautés

Prolonger le cauchemar d’Hinako

Polygon rapporte ces infos depuis un événement presse réalisé à Tokyo. Ce n’est certes pas vraiment une surprise de voir les fins multiples reprises dans Silent Hill f, mais de la même manière que le titre s’approprie à sa manière les codes de la licence, la façon de vivre ces fins sera légèrement différente.

Si l’on en croit les paroles de Ryukishi07, scénariste de cet opus, notre toute première partie nous laissera vivre une fin bien précise. Ce n’est que lors de parties supplémentaires que la fin variera selon nos actions et nos choix. Une approche différente qui risque de diviser, mais qui veut assurer que les plus curieuses et curieux y retournent afin de mesurer les changements possibles. Un souhait appuyé par la présence d’un New Game Plus aux apports notables.

Dans les cas les plus basiques, un NG+ consiste à simplement relancer un jeu avec un équipement déjà complet ou des stats de personnage conservées, face à des ennemis à qui on aura augmenté la barre de vie et le taux de dégâts. Ici, l’idée est de réellement proposer de la nouveauté. Cela passera par des combats de boss différents, de nouvelles zones à explorer et des éléments scénaristiques approfondis, avec de nouvelles cinématiques à découvrir.

Enfin, du côté des fins en tant que telles, on sait qu’une particulièrement connue de la licence sera de retour (indice : soucoupe) tout en étant mieux amenée. Et puis si l’on a eu l’habitude de parler de bonnes et de mauvaises fins dans l’histoire de la licence, Ryukishi07 nous prévient que celles de cet épisode seront moins manichéennes.

Silent Hill f débarquera le 25 septembre sur PC (via Steam, Epic Games Store et Microsoft Store), PS5 et Xbox Series.