Silent Hill f envahit le State of Play avec un premier trailer de gameplay et nous annonce sa date de sortie

Pour rappel, cet opus un peu particulier développé par Neobards Entertainment prendra place dans le Japon des années 1960 et dans lequel nous incarnons une lycéenne nommée Shimizu Hinako, au cœur de la ville fictive d’Ebisugaoka.

Cette nouvelle bande-annonce qui nous dévoile le gameplay capturé sur PlayStation 5 nous permet de constater le plus gros pilier de l’équipe de développement durant le jeu, à savoir « Trouver la beauté dans la terreur ». Cela se démontre notamment par l’ambiance pesante au sein de la ville, mais aussi avec les multiples rencontres surprises de notre héroïne avec d’horribles créatures.

On constate que notre héroïne sera capable de se défendre, notamment au corps à corps contre cette poupée désarticulée et très flippante, ou plutôt cette horde de poupées. La bande-annonce se conclut par l’apparition de ce qui semble être un boss bien équipé et surtout horriblement terrifiant.

Si vous attendiez d’avoir la date de sortie, sachez que le jeu s’est enfin lancé durant le State of Play. Silent Hill f sortira le 25 septembre prochain sur PC (via Steam, Epic Games Store et store Microsoft), Xbox Series X/S et PlayStation 5.