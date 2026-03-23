Si Final Fantasy ne parle pas à un jeune public, c’est aussi lié au rythme de sortie des récents épisodes selon Naoki Yoshida

L’attente entre chaque épisode aurait joué contre la saga

Lors d’un passage dans une vidéo (relayée par GamesRadar) célébrant le lancement du jeu mobile Dissidia Duellum Final Fantasy, Naoki Yoshida a évoqué le fait que le jeune public ne pouvait pas percevoir la saga Final Fantasy de la même manière que le public un peu plus âgé, dans la mesure où ce dernier a été abreuvé de très nombreux jeux à un rythme constant :

« J’ai 53 ans et je joue à Final Fantasy depuis le premier épisode. Mais pour les jeunes générations, habituées dès leur plus jeune âge aux combats dynamiques et au jeu compétitif en ligne, les derniers épisodes de la série ont peut-être été plus difficiles à appréhender. Cela tient en partie au fait que, malheureusement, les intervalles entre les sorties de nouveaux titres se sont allongés, si bien que certains joueurs n’ont pas eu l’occasion de s’investir dans la série comme l’ont fait les fans de la première heure. »

Un couplet déjà partiellement entendu de la part de Yoshi-P, qui pense dur comme fer que le jeune public favorise les jeux d’action. Et à cela, il ajoute que ce dernier jeu mobile pourra peut-être attirer un nouveau public, là encore plus jeune, attiré par des fonctionnalités sociales.

« J’espère que les fans de longue date de Final Fantasy, ainsi que ceux qui apprécient les personnages, pourront trouver dans ce jeu une expérience totalement inédite. Surtout pour les plus jeunes : si ce jeu devient un lieu où ils peuvent créer une communauté, partager leur enthousiasme et même découvrir l’univers étendu de Final Fantasy, ce serait formidable. »

Même si de nouvelles portes d’entrée sont toujours bonnes à prendre, on pourra penser que Naoki Yoshida est peut-être un peu déconnecté des attentes du public tant il semble penser qu’un jeu mobile Final Fantasy a plus de chance d’attirer des néophytes qu’un véritable nouvel épisode ambitieux, qui réunirait aussi bien les fans de la première heure que les nouveaux. D’autant plus que la saga reste tout de même prolifique malgré les écarts entre ses différents épisodes principaux.

Accordons néanmoins au producteur le fait qu’il était là dans un exercice de Dissidia Duellum Final Fantasy, de quoi remettre en perspective certains propos. Il n’est pas à exclure que le tout fasse partie du problème, mais la remise en question ne doit peut-être pas s’arrêter là.