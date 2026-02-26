Dissidia Duellum Final Fantasy, le spin-off mobile dans un univers moderne, sera lancé en mars

Nos héros préférés se mettent sur leur 31

Annoncé il y a quelques mois, ce Dissidia Duellum Final Fantasy nous permet de contrôler Cloud, Lightning ou encore le Héros de la Lumière dans un Tokyo moderne, via des combats en 3 vs 3 avec deux équipes qui tentent d’éliminer au plus vite les boss adverses.

La particularité du titre réside surtout dans le fait de placer nos héros dans un contexte contemporain, et Square Enix va profiter de cela pour mettre l’accent sur la mode et le côté fashion des personnages, en nous offrant la possibilité de les personnaliser via des vêtements de tous les jours (enfin, tant qu’il y a beaucoup de ceintures et de fermetures éclair, Tetsuya Nomura oblige).

Square Enix a publié la cinématique d’introduction de son prochain jeu afin de nous donner une petite idée du casting de cet épisode un peu spécial. Cette vidéo annonce également l’ouverture des préinscriptions pour le jeu sur le Google Play ainsi que sur l’App Store, étant donné que l’on sait à peu près quand il sera disponible. L’éditeur annonce que Dissidia Duellum Final Fantasy sortira sur mobiles dans le courant du mois de mars, sans donner de date plus précise pour le moment.