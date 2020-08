Sherlock Holmes : Chapter One dévoile son île méditerranéenne en vidéo

Annoncé en mai dernier par le studio Frogwares, Sherlock Holmes : Chapter One fait discrètement reparler de lui à l’occasion du Future Games Show, par le biais de deux nouveaux trailers.

Le paradis (?) méditerranéen

Concrètement, à part la démonstration des quelques environnements du jeu, le premier trailer ne nous apprend pas grand-chose de plus que l’on ne sait déjà : Sherlock retourne sur son île natale en Méditerranée consécutivement au décès de sa mère, et compte résoudre les quelques mystères sordides que cache cette île.

Cependant, Frogwares, par l’intermédiaire d’un de ses développeurs, a fait un peu plus la lumière sur le titre en détaillant légèrement son background lugubre. Car oui, si la Méditerranée constitue logiquement dans les esprits un lieu de rêve aux sublimes paysages où il fait bon vivre, les sombres secrets qu’elle renferme constitueront de nombreuses occasions pour notre jeune Sherlock de faire ses preuves.

Les différents groupes sociaux qu’occupent l’île obligeront notre héros à user de multiples approches comme la ruse, la diplomatie, voire même la violence. En effet, l’île ne vous fera pas de cadeaux, en témoigne la police locale qui, impuissante et véreuse, préfère détourner les yeux sur les différents crimes perpétrés, ou encore ses piliers dressés un peu partout, dont les couteaux enfoncés dans ces structures représentent chacune une vengeance exercée.

En bref, le jeune enquêteur, accompagné de son acolyte Jon, aura fort à faire durant Sherlock Holmes : Chpater One, à paraître en 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et PC (via GOG, Epic Games Store, et Steam).