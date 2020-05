Sherlock Holmes: Chapter One nous donne rendez-vous en 2021

Après nous avoir présenté The Sinking City l’an dernier, Frogwares revient cette année avec une nouvelle histoire sur le plus grand des détectives : Sherlock Holmes. Préparez-vous donc a replonger au cœur d’une nouvelle enquête sombre.

Une nouvelle enquête dans un monde ouvert

Sherlock Holmes: Chapter One nous met dans la peau du jeune Sherlock. Ce dernier retourne sur son île natale en Méditerranée suite au décès de sa mère. et souhaite profiter de ce voyage pour faire ses preuves. Il décide alors de résoudre divers enquêtes dans la ville, mais notre protagoniste se rendra bien vite compte que derrière ce décor de rêve, cette ville abrite de funestes événements. Certains pourraient d’ailleurs avoir un lien avec sa propre histoire.

Durant son aventure, notre enquêteur en herbe devra faire grandir sa réputation grâce aux décisions qu’il prendra durant ses enquêtes. Vous aurez le choix entre plusieurs solutions afin d’obtenir vos réponses lors de vos recherches. La ruse ou encore la violence sont des moyens parmi tant d’autres pour parvenir à vos fins, tandis que votre fidèle associé Jon aura quant à lui ses propres moyens de persuasions. Vous l’aurez comprit, à vous d’analyser chaque situations afin de réagir de la bonne manière et trouver ce que vous cherchez.

Ce nouveau titre nous proposera un open world assez dense, dans lequel l’exploration sera mise en avant. Sherlock aura la possibilité de combattre à mains nues ses adversaires, ainsi que découvrir les points faibles de ceux-ci pour pouvoir s’en débarrasser plus aisément.

Enfin, Sherlock Holmes: Chapter One est prévu pour une sortie en 2021 sur PS4, Xbox One et PC (via GOG et Steam). Le studio prévoit aussi une sortie sur nouvelle génération (PS5 et Xbox Series X).