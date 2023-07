Le film Borderlands a enfin une date de sortie en France

Un futur étalon du culte ?

Annoncé en 2015, le film Borderlands en aura mis du temps, mais il arrivera bien sur grand écran le 9 août prochain en France. L’annonce officielle a été faite via le compte Twitter du film.

Les fans du FPS de Gearbox l’attendent avec impatience, bien que des inquiétudes demeurent. En effet, la production du film a connu quelques difficultés. Le réalisateur du film Deadpool, Tim Miller, a remplacé Eli Roth (Hostel) lors les reshoots en début d’année. De plus, plusieurs scénaristes ont été engagés depuis lors pour retravailler le scénario de différentes manières.

Craig Mazin, connu pour être le scénariste de la série The Last of Us et la série Chernobyl, a récemment retiré son nom du projet. On pensait alors qu’il avait simplement été remplacé par le pseudonyme « Joe Crombie ». Mazin a démenti cette information (via Variety) :

« Je ne suis pas crédité en tant que scénariste du film, donc je ne peux revendiquer aucune paternité pour ‘Borderlands’, et encore moins une co-écriture. J’ai vu la nouvelle sur le pseudonyme, qui est fausse. Je n’ai pas utilisé de pseudonyme. Si le nom en question est effectivement un pseudonyme, tout ce que je peux dire, c’est que… ce n’est pas le mien. »

On espère tout de même que la long-métrage sera à la hauteur des attentes d’autant qu’il profite d’un casting de choix avec, notamment, Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis et Jack Black. Il va sans doute être difficile de passer après le film Mario, mais on croise les doigts pour que soit d’abord une bonne adaptation qui conserve l’humour de la franchise.