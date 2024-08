Le film Borderlands est un désastre selon les critiques

Le public est un peu plus gentil mais quand même déçu

Si vous avez suivi l’actualité du film Borderlands sur le site, vous savez que nous n’étions pas vraiment emballés par cette adaptation au vu des images et trailers dévoilés. Pourtant, ce n’est pas faute d’apprécier les différents jeux et leurs personnages, mais tout annonçait un long-métrage bancal, et ça n’a pas loupé. Les critiques anglophones ont publié leurs impressions depuis mercredi, tandis que le public a pu assister aux premières projections ces deux derniers jours.

Si l’on en croit le site Rotten Tomatoes, qui recueille les critiques de films et détermine si elles sont principalement positives ou négatives en attribuant une « tomate fraîche » ou une « tomate pourrie » en conséquence, le verdict est sans appel. À l’heure où l’on écrit ces lignes, 57 critiques pour Borderlands ont été enregistrées sur le site. Parmi elles, seules 4 sont positives, donnant au film un taux de fraîcheur de 7 %.

D’après quelques critiques que l’on a pu lire, le film est comparé à une époque lointaine où les adaptations de jeux vidéo en films n’étaient pas prises au sérieux et étaient le plus souvent mauvaises. Elles soulignent également une autodérision qui tombe complètement à côté de la plaque, d’autant plus qu’il entre en concurrence avec un certain Deadpool & Wolverine, qui est un maître dans cet exercice. Parmi les rares points positifs, on note les prestations de Cate Blanchett et de Jack Black qui sortent du lot.

Les plus déçus semblent être les fans du jeu, qui ont souligné une mauvaise exploitation des thèmes et des éléments de l’univers du FPS de Gearbox. En revanche, le grand public, et plus particulièrement ceux qui ne connaissent pas du tout les jeux, semble moins incisif, mais sans pour autant glorifier le film. Il affiche ainsi un score spectateur de 49 % sur Rotten Tomatoes.