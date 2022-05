Sega prévoit de sortir de nombreux remakes et remasters cette année

Comme de nombreux éditeurs la semaine dernière, Sega a aussi publié son dernier rapport financier, qui fait le point sur le dernier trimestre ainsi que sur toute l’année fiscale 2021/2022. Et cette dernière semble avoir été profitable pour Sega, du moins sur la vente de jeux consoles et PC, avec des résultats plus hauts que l’année précédente, et une vision de l’année 2022/2023 très positive grâce à la sortie de nombreux jeux.

13 jeux de prévus pour cette année fiscale

Dans son bilan, Sega célèbre ses bons résultats et réitère son envie de miser de plus en plus sur les jeux à l’avenir (à l’image du fameux plan Super Game), mais fait aussi le point sur ce qui nous attend pour cette année fiscale, qui va d’avril 2022 à fin mars 2023.

Durant cette période, Sega s’attend à sortir pas moins de 13 jeux, dont certains sont déjà connus. On pense à Two Point Campus, Soul Hackers 2, Sonic Origins, et bien entendu Sonic Frontiers. Ce qui est intéressant ici, c’est que l’éditeur met l’emphase sur le fait qu’un bon nombre de ces jeux seront des remakes, remasters ou spin-offs.

En 2021/2022, Sega a vendu 4 millions de jeux rentrant dans cette catégorie, et pour cette année, l’éditeur espère en vendre 5 millions. On imagine que Sonic Origins devrait grandement participer à atteindre ce chiffre, mais on ignore encore quels autres jeux qui pourraient aider à parvenir à ce résultat.