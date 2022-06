Sonic Origins remontre un peu de gameplay avant sa sortie

Sonic Origins ne pouvait pas manquer le Sonic Central aussi famélique qu’il soit, et heureusement parce que c’était clairement le segment le plus généreux de toute la présentation. Comprenez par là que c’était le seul à durer plus de 5 secondes mais que voulez-vous Sonic gotta go fast…

Sonic Origins dit avoir « des nouveaux modes & Knuckles »

La compilation a profité de son passage pour diffuser ce qui pourrait très bien être un trailer de lancement un peu en avance vu qu’elle sortira le 23 juin. Malheureument, SEGA n’a pas encore pris la peine d’uploader la vidéo toute seule, et pour la revoir il faut donc regarder le replay de la présentation vers 1min18.

On peut y voir un peu de gameplay classique mais aussi les modes miroir, boss rush et missions qui viendront apporter un peu de challenge à celles et ceux qui connaissent déjà les jeux par cœur. On a aussi droit à un petit aperçu du charmant menu qui permettra de passer d’un titre à l’autre.

Comme on vient de le dire, Sonic Origins sortira le 23 juin sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.