Sega : Le plan de « Super Game » regroupe plusieurs jeux AAA, et les NFT pourraient être au programme

Lors d’un bilan financier à la mi-2021, Sega avait mis en avant son plan longue durée avec la prévision d’un « Super Game » d’ici les 5 prochaines années. Ce terme était encore un peu flou pour savoir ce qui se tramait réellement chez l’éditeur, mais une interview du vice-président Shuji Utsumi, traduite par VGC, vient nous en apprendre un peu plus sur ce projet, et les NFT ne seront visiblement pas très loin.

Des AAA encore plus gros pour Sega ?

Avec l’appellation « Super Game » au singulier, on se demandait par exemple si cela concernait un seul jeu ou plusieurs titres à venir. Et c’est bien toute une série de jeux dont il est apparemment question :

« Sega propose une large gamme de contenus autour des jeux, y compris du matériel et du contenu d’arcade, ce qui est rendu possible grâce à sa gamme diversifiée de technologies. Nous avons défini « Super Game » comme étant le développement de titres AAA qui couvrent la gamme technologique complète de SEGA, et nous nous efforcerons d’atteindre cet objectif dans notre plan quinquennal. […] Plusieurs titres sont en cours de développement dans le cadre de « Super Game », et si chaque titre variera, il ne fait aucun doute qu’il s’agira de titres interactifs dépassant le cadre traditionnel des jeux. Par exemple, dans le passé, les personnes qui jouaient à des jeux étaient appelées des joueurs, mais maintenant, regarder des jeux est devenu une culture en soi, et ces personnes ne pouvaient plus être appelées des joueurs. Je pense qu’il y a un grand potentiel dans la relation entre les gens qui jouent et regardent des jeux. »

Il faut donc ranger les projets de AAA en cours sous le label « Super Game » chez Sega. Et pour qu’un jeu AAA entre dans cette catégorie, Shuji Utsumi explique qu’il doit être multiplateforme, localisé en plusieurs langues, et qu’il sorte de manière simultanée partout dans le monde.

Et lorsqu’il est ici fait mention des jeux « dépassant le cadre traditionnel », il faut évidemment penser aux NFT. Avec sa marque Sega NFT, l’éditeur compte bien se lancer dans le marché, malgré quelques craintes. Visiblement, Masayoshi Kikuchi, producteur chez Sega, pense que les NFT sont une « extension naturelle » pour les jeux vidéo :

« Les jeux ont une histoire d’expansion grâce à la connexion de diverses cultures et technologies. Par exemple, les réseaux sociaux et le visionnage de vidéos de jeux sont des exemples récents. C’est une extension naturelle pour l’avenir du jeu, qui va s’étendre pour impliquer de nouveaux domaines tels que le cloud gaming et le NFT. Nous développons également Super Game en ayant en vue le fait que différents jeux peuvent être connectés les uns aux autres. »

Il faudra voir si tout le monde partage cet avis, et si ces NFT feront bien partie de ces jeux à venir.