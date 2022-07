Test Sonic Origins – Le prix de la nostalgie ?

Sonic Origins est un hommage rendu au hérisson bleu le plus connu du monde qui fête déjà ses 30 ans. C’est donc avec une compilation regroupant 4 jeux que Sega revient avec l’une de ses licences phares.

Sonic the hedgehog 1, 2 et 3, et Sonic CD sont présents dans cette édition vendue au prix fort de 40€. Une décision qui a mis pas mal de fans en colère au moment de son annonce, surtout quand on sait que les jeux étaient achetables individuellement pour un prix bien inférieur avant d’être tout simplement retirés de la vente avec la sortie de Sonic Origins.

Le titre a été développé par Headcannon et édité par Sega. La sortie était calée au 23 juin sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X et Nintendo Switch.

Conditions de test : Le titre a été joué sur PlayStation 5 en version « Deluxe » durant plusieurs heures sur un téléviseur LG C1. Tous les modes de jeu ont été testés.



Quoi de neuf docteur ?

Si les fans de la première heure avaient appréciés le très bon Sonic Mania, sorti en 2017, qui reprenaient les codes des jeux originaux, les épisodes 1, 2 et 3 restent des références absolues.

C’est donc tout naturellement que Sega revient à ses premiers amours avec un portage adapté aux plateformes de nouvelle génération. On ne parlera pas ici des qualités évidentes des titres, qui ont déjà fait leur preuve, mais plutôt des nouveautés apportées par les développeurs.

Puisque nous sommes en 2022, un petit point technique s’est imposé avec un lissage effectué afin de s’adapter aux écrans d’aujourd’hui. Il sera donc possible de jouer en 16/9 mais si vous préférez le charme de l’ancien, sachez qu’il sera toujours possible pour vous de jouer en format 4/3.

Les plus grosses nouveautés se trouvent du côté du contenu avec différents modes de jeu : un nouveau mode « Anniversaire » pour les débutants, sans limite de temps ou de vies, de nouvelles zones de jeu inédites, un mode « Missions » inédit qui propose des défis uniques et permet de débloquer du contenu avec les pièces obtenues ou encore un mode « Boss Rush » dans lequel il faudra, comme son nom l’indique, enchainer les combats de boss.

Il y a également une partie « Musée » qui vous donnera le loisir de faire un tour dans l’histoire de Sonic en dépensant vos pièces durement acquises ou tout simplement en jouant dans différents modes de jeu.

Musiques, scans d’origine des jaquettes, mini dessin animé… La partie musée et rétrospective est plutôt complète et plaisante à débloquer.

L’intégration des cinématiques au début et à la fin de chaque épisode permet d’ajouter un petit plus au « lore » du monde fantastique de Sonic. Et si vous pensiez que l’histoire n’était pas si importante que ça et que le but était simplement de finir le niveau le plus vite possible, les développeurs proposent un mode « Histoire » qui permet de revivre l’intégralité des aventures dans un ordre logique, avec le thème de l’écologie déjà mis en avant à l’époque.

Notons également la présence d’un mode « Missions » vous permettant de réaliser divers défis (course de vitesse, collecte d’anneaux en un temps limité ..) et qui pourra vous challenger entre deux niveaux normaux si vous voulez casser un peu la routine.

Collection de première nécessité ou pur produit nostalgie ?

La question que nous sommes en droit de nous poser est « Cette collection est-elle nécessaire ? ». La réponse à cette question n’est pourtant pas aussi simple à formuler car il n’existe pas vraiment une réponse universelle. Celle-ci dépendra de votre passif avec la licence.

Il est évidemment plaisant de jouer Sonic, Tails ou Knuckles sur les différents niveaux des opus originaux, de vivre l’intensité des boss rush sur chaque épisode, de faire découvrir les titres aux plus novices avec un mode anniversaire permissif sans mort permanente…

Mais ce plaisir nostalgique vaut-il son pesant de cacahouètes ? Rappelons tout de même que le titre est vendu 40€, et même plus si l’on veut profiter de la version Deluxe donnant accès au mode miroir instantanément, à quelques épisodes animés, etc..

Un prix qui parait difficile à justifier à l’heure d’aujourd’hui pour des jeux qui ont quand même fait leur temps, même s’ils restent des références. Surtout que l’expérience proposée n’est pas parfaite.

Il est dommage d’avoir mixé Sonic 3 et Sonic & Knuckles et de ne pas les avoir livrés séparément, tout comme il est regrettable d’avoir la disparition de plusieurs morceaux : les musiques de Carnival Night, Ice Cap, et Launch Base, ont été remplacées par les compositions du prototype du jeu.

Pas forcément catastrophique, mais quand on a l’habitude de ces musiques aussi iconiques, cela fait un peu mal. Aussi mal que les quelques bugs qui peuvent survenir dans les niveaux bonus avec des musiques qui redémarre de manière aléatoire ou des problèmes de collisions qui n’étaient pas présents dans les jeux originaux.

On regrette aussi que les développeurs ne nous laissent pas le choix de mélanger l’ancien au nouveau. Ainsi il ne sera pas possible de jouer en 16/9 avec un nombre de vie limitée synonyme de « Game Over » et on ne pourra pas ajouter de filtre cathodique à l’ancienne comme sur Sonic Mania. Des ajouts simples qui auraient vraiment pu enrichir l’expérience.