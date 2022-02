Soul Hackers 2

Soul Hackers 2 est un JRPG qui est un spin-off de la série Shin Megami Tensei, et fait partie de la saga Devil Summoners. Ce deuxième épisode introduit de nouveaux personnages et nous entraîne aux côtés de Ringo et son équipe, qui vont devoir sauver le monde de l'apocalypse en décryptant le Destin et en combattant, puis en recrutant de nombreux démons. Le jeu présente des combats au tour par tout dans la droite lignée de la série, avec des instants plus calme dans la vie quotidienne comme dans un Persona.