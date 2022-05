Sonic Frontiers : Sega confirme la sortie pour fin 2022 et donnera bientôt plus d’informations sur le jeu

Pendant que Sonic fait un vrai carton au cinéma, Sega prépare tranquillement la prochaine grande aventure du hérisson bleu, qui pourrait bien être plus plébiscité que les épisodes sortis ces dernières années. Sonic Frontiers n’en n’a pas beaucoup montré, mais son monde ouvert intrigue, et on attend donc avec curiosité de voir plus de gameplay, ce qui pourrait arriver prochainement, puisque la division américaine de Sega a déclaré que le jeu donnerait bientôt de ses nouvelles.

L’attente ne devrait plus trop durer

C’est du moins ce que rapporte Nintendo Life, qui s’est occupé de retranscrire des propos rapportés sur le livestream de la nouvelle saison de l’émission Sonic Official, diffusée sur la chaîne officielle de la mascotte de Sega. Dans cette dernière émission, Katie Chrzanowski, qui est social media manager de la division américaine de Sega, confirme notamment la sortie en 2022 pour le titre :

« Je vois beaucoup de gens poser des questions sur Sonic Frontiers, et si nous n’avons pas de nouvelles sur Frontiers aujourd’hui, ne vous inquiétez pas, cela arrive bientôt. Il est toujours prévu pour sortir à la fin de l’année, nous aurons donc des nouvelles pour vous cette année, ne vous inquiétez pas. »

Sonic Frontiers vise donc toujours une sortie en 2022, ce qui sera rassurant pour celles et ceux qui attendent cet opus avec impatience. Quant à savoir quand le titre pourrait refaire son apparition, le Summer Game Fest semble être tout trouvé, étant donné que le jeu avait dévoilé son premier vrai gros trailer aux Game Awards, l’autre gros shox de Geoff Keighley.