Sonic Origins : L’un des développeurs exprime son mécontentement face à l’état du jeu

Sonic Origins est sorti depuis hier, mais on ne peut pas dire qu’il contente tout le monde à l’heure actuelle. Beaucoup de fans déplorent l’absence des musiques originales, remplacées par des versions loin d’être au niveau, mais les joueurs et joueuses ne sont pas les seuls mécontents ici. Simon Thomley, l’un des développeurs en charge du projet chez Headcannon Games, qui s’est notamment occupé de Sonic 3, a lui aussi pris la parole sur Twitter pour exprimer sa tristesse à propos de l’état de la compilation.

This is frustrating. I won't lie and say that there weren't issues in what we gave to Sega, but what is in Origins is also not what we turned in. Integration introduced some wild bugs that conventional logic would have one believe were our responsibility- a lot of them aren't.

— Stealth (@HCStealth) June 24, 2022