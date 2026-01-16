SEGA marque le coup d’envoi des 35 ans de Sonic en vidéo

Enfin un nouvel épisode principal à l’horizon ?

Cette vidéo rend donc un hommage à toutes les itérations de Sonic, désormais plus que trentenaire, que ce soit via les jeux, films et autres adaptations mettant en scène le hérisson bleu. Pas d’annonces à noter ici, même si SEGA dit vouloir profiter de cet anniversaire pour organiser divers événements pour la communauté, que ce soit des concerts, des nouveaux goodies, et même un nouveau podcast narratif.

Bref, sur le papier, que de l’ordinaire et rien de franchement excitant, mais on imagine que SEGA a d’autres plans plus majeurs pour fêter les 35 ans de sa mascotte culte. On s’attend naturellement à de nouveaux jeux, et cette fois-ci, peut-être autre chose que des remasters étant donné que le dernier opus inédit en date, Sonic Frontiers, remonte tout de même à bientôt quatre ans. Ce qui devrait avoir laissé assez de temps à Team Sonic pour préparer un nouvel opus qui viendrait célébrer l’anniversaire du personnage. L’année 2026 devrait en tout cas être assez riche concernant Sonic.