Test Shinobi : Art of Vengeance – Musashi c’est plus fort que toi

8.5

Durée de vie

Histoire principale

8 heures

Histoire et quêtes annexes

15 heures

Collectionneur

20 heures

Jaquette de SHINOBI: Art of Vengeance
SHINOBI: Art of Vengeance
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one

Date de sortie : 29/08/2025

  • La patte Lizardcube qui flatte la rétine
  • Du contenu et de la rejouabilité
  • Une narration efficace
  • Des niveaux divers et variés
  • Game design digne des meilleurs opus de la série
  • Gameplay intuitif, punchy et jouissif
  • OST de qualité
  • Joe Musashi est d'une fluidité remarquable
  • Un jeu qui récompense l'exploration et l'investissement personnel
  • Le confort de jeu
  • Challenge pas assez relevé à notre goût
  • Quelques soucis de lisibilité lors d'affrontements
  • Level design un peu répétitif et manquant d'audace
  • Les Ninpôs sont trop puissants
Shinobi revit de la plus belle des façons grâce au travail accompli par Lizardcube. Joe Musashi n’a jamais semblé aussi redoutable. Malgré son sérieux et son mutisme, l’aura du maître se dégage et habite ce nouvel opus qui transpire la passion. Traçant son propre game design tout en modernité, Shinobi : Art of Vengeance n’en demeure pas moins implacable d’efficacité, jouissif aussi, à l’image de ses illustres aînés. Toujours porté par une action frénétique, le soft étend maintenant le terrain de jeu avec davantage de plateforme et d’exploration, mais aussi bien plus de contenus et de combat grisants. Au détriment d’un challenge et d’un level design que l’on estime en deçà des attentes. Une évolution logique pour la licence dont l’identité et l’essence demeurent intactes, bien que sublimées sous un nouvel éclat. La légende est de retour.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

