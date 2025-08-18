Pour son premier DLC, SHINOBI: Art of Vengeance vous proposera d’aller mettre une raclée à Dr. Eggman
Rédigé par Jordan
SEGA a prévu de redonner vie à de nombreuses licences de son passé, et l’une des premières sagas à avoir droit à ce traitement est Shinobi. Avec SHINOBI: Art of Vengeance, développé par Lizardcube (Streets of Rage 4), l’éditeur offre une vision plus moderne de la série, et cette modernité se retrouve aussi dans l’ouverture du jeu à d’autres licences via des collaborations dont raffole SEGA. Naturellement, c’est Sonic qui sera intégré d’une manière ou d’une autre dans ce nouvel épisode (comme presque tous les jeux Sega), ou plus précisément sa némésis de toujours.
Joe ne sera pas aussi gentil que Sonic
SHINOBI: Art of Vengeance sortira dans quelques jours, mais Sega est déjà prêt à nous parler de la suite avec quelques DLC prévus pour ce nouvel épisode. Avec le niveau « SEGA Villains Stage », vous pourrez aller vous mesurer à des grands méchants iconiques issus des licences les plus célèbres de l’éditeur. Et le premier ennemi bonus de Joe Musashi ne sera autre que le fameux Dr. Eggman. Deux autres boss seront également au programme de ce DLC qui sortira début 2026, mais l’identité de ces deux ennemis n’est pas encore connue.
SEGA en profite aussi pour annoncer qu’une nouvelle musique originale sortira sur les plateformes d’écoute dès le 21 août prochain. Elle sera composée par Youg Dirty Bastard (YDB) du Wu Legacy, fils d’Ol’ Dirty Bastard du Wu-Tang Clan, et servira à la promotion du jeu.
SHINOBI: Art of Vengeance sortira le 29 août sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.
Date de sortie : 29/08/2025