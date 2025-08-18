Pour son premier DLC, SHINOBI: Art of Vengeance vous proposera d’aller mettre une raclée à Dr. Eggman

Joe ne sera pas aussi gentil que Sonic

SHINOBI: Art of Vengeance sortira dans quelques jours, mais Sega est déjà prêt à nous parler de la suite avec quelques DLC prévus pour ce nouvel épisode. Avec le niveau « SEGA Villains Stage », vous pourrez aller vous mesurer à des grands méchants iconiques issus des licences les plus célèbres de l’éditeur. Et le premier ennemi bonus de Joe Musashi ne sera autre que le fameux Dr. Eggman. Deux autres boss seront également au programme de ce DLC qui sortira début 2026, mais l’identité de ces deux ennemis n’est pas encore connue.

SEGA en profite aussi pour annoncer qu’une nouvelle musique originale sortira sur les plateformes d’écoute dès le 21 août prochain. Elle sera composée par Youg Dirty Bastard (YDB) du Wu Legacy, fils d’Ol’ Dirty Bastard du Wu-Tang Clan, et servira à la promotion du jeu.

SHINOBI: Art of Vengeance sortira le 29 août sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.