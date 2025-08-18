Pour son premier DLC, SHINOBI: Art of Vengeance vous proposera d’aller mettre une raclée à Dr. Eggman

SEGA a prévu de redonner vie à de nombreuses licences de son passé, et l’une des premières sagas à avoir droit à ce traitement est Shinobi. Avec SHINOBI: Art of Vengeance, développé par Lizardcube (Streets of Rage 4), l’éditeur offre une vision plus moderne de la série, et cette modernité se retrouve aussi dans l’ouverture du jeu à d’autres licences via des collaborations dont raffole SEGA. Naturellement, c’est Sonic qui sera intégré d’une manière ou d’une autre dans ce nouvel épisode (comme presque tous les jeux Sega), ou plus précisément sa némésis de toujours.

Jaquette de SHINOBI: Art of Vengeance
SHINOBI: Art of Vengeance
Date de sortie : 29/08/2025

