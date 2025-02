SHINOBI: Art of Vengeance : Le retour de la licence de SEGA s’effectuera le 29 août avec les français de Lizardcube à la baguette

Le gros coup de Musashi ?

Si l’aspect graphique est incontestablement la première chose qui nous frappe, ce n’est pas un hasard puisque Lizardcube est derrière ce SHINOBI: Art of Vengeance. Déjà auteur de merveilles sur Wonder Boy: The Dragon’s Trap ou encore Streets of Rage 4, le studio français risque encore de faire briller la 2D, et le trailer d’annonce nous le confirme.

Couvert par une bande originale qui elle aussi promet si l’extrait que l’on entend en est un beau symbole, le jeu d’action pose directement les bases avec des combats pêchus portés par des combos qui s’annoncent particulièrement jouissifs.

On retrouve Joe Musashi dans ses œuvres, et il n’est pas content étant donné qu’il a retrouvé son village en cendres. La vengeance va donc l’animer tout au long du jeu pour pourfendre hordes d’adversaires et boss épiques.

Musashi pourra compter sur son katana, ses Kunai, mais aussi les arts du ninjutsu et du ninpo. Des amulettes seront également au programme pour booster les capacités de notre héros. Bref, avec un coup de crayon pareil et un gameplay qui se veut satisfaisant, l’ensemble s’annonce particulièrement attrayant.

SHINOBI: Art of Vengeance sortira le 29 août sur PS5, Xbox Series, Switch PC, PS4 et Xbox One.