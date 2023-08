Hyenas : Le shooter multijoueur de Sega annonce sa bêta, vidéo de gameplay à l’appui

Pas présent à la Gamescom ? Pas grave, une bêta arrive

Il existera deux façons de tester Hyenas. La première est la plus compliquée puisqu’il faudra vous rendre dans les allées du Koelnmesse (plus précisément le hall 8) à la Gamescom en Allemagne pour tester le titre de Sega sur le showfloor. Une session qui ne sera donc pas accessible à tout le monde, mais l’éditeur a aussi pensé à celles et ceux qui ne feront pas le chemin jusqu’au salon allemand.

Du 30 août au 11 septembre, une première bêta fermée sur PC aura lieu pour Hyenas. Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire sur Steam pour avoir une chance d’être tiré au sort. Cette bêta contiendra huit spécialistes dont deux encore inédits : Mozie, la Hyène originelle, et Ulysses S. Tucker, le « roadie rock and roll ».

Dans la foulée de cette annoncé, Sega a publié un nouveau trailer de gameplay pour son FPS, que l’on vous laisse découvrir ci-dessous.

Hyenas sera disponible sur PC (Steam et Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series à une date encore inconnue. Initialement prévu pour cette année, on ne sait pas s’il va lentement glisser vers 2024.