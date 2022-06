Accueil » Actualités » Hyenas : Sega et Creative Assembly dévoilent leur FPS multijoueur très coloré

Sega est décidément très proche d’IGN en ce moment, puisque après avoir réservé au site l’exclusivité concernant les informations sur Sonic Frontiers l’éditeur nous avait donné rendez-vous pour le IGN Summer of Gaming avec l’annonce d’un nouveau jeu. Et c’est le prochain titre de Creative Assembly, le studio derrière Alien Isolation, qui se présente aujourd’hui avec un premier trailer et quelques détails, ainsi qu’un titre : Hyenas.

Les hyènes de l’espace

Hyenas nous embarquera donc dans un univers où la Terre n’est plus, et où les riches ont colonisé Mars, tandis que le reste de l’humanité vit dans une grande décharge orbitale. On incarnera ici des Hyènes, des personnes qui vont aller voler aux riches les artefacts de l’ancien temps qui proviennent de la Terre.

Le jeu est donc un FPS et s’articule donc autour d’un concept de PvPvE, avec 15 personnes maximum réparties en 5 équipes de 3.

Les maps du jeu représentent par exemple des cargos remplis de choses précieuses à voler, et des zones à gravité zéro seront de la partie. Chaque Hyène dispose de son propre style de jeu et pourra être personnalisé à l’envie, avec on l’imagine des tas de collaborations, typiques de chez Sega, comme on peut déjà le voir ici avec des objets représentant la licence Sonic.

Hyenas sera disponible sur PC (Steam et Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dans le courant de l’année 2023.