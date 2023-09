Sega annonce l’annulation de Hyenas et de plusieurs jeux encore non-annoncés

Sega revoit complètement ses plans

La plus grande nouvelle à retenir dans ce bouleversement chez Sega, c’est l’annulation pure et simple de Hyenas. Ce FPS multijoueur PvPvE en arène avec gravité zéro n’était peut-être pas le projet le plus original du catalogue de l’éditeur, mais les premiers retours à son sujet avaient de quoi rendre curieux les amateurs du genre. Ils n’en verront malheureusement jamais la couleur puisque Hyenas est mis à la poubelle de façon assez brutale. Une décision surprenante pour un projet qui semblait être sur la toute fin de son développement, mais sa nature de jeu service a peut-être joué en sa défaveur, étant donné que la maison-mère ne se voyait certainement pas soutenir le jeu sur la durée.

Le jeu n’est pas la seule victime de cette restructuration voulue par SegaSammy, puisque l’on apprend que plusieurs projets de jeux encore non-annoncés ont aussi été annulés :

« En réponse à la rentabilité plus faible de la région européenne, nous avons revu le portfolio de titres en développement en Europe et l’action qui en résultera sera d’annuler Hyenas et certains projets non-annoncés en cours de développement. »

On comprend donc que ce sont surtout les jeux développés par des studios européens qui sont visés par cette mesure. Le groupe annonce des réductions de budget assez importantes jusqu’à la fin de l’année fiscale (le 31 mars 2024), et s’attend à des pertes à hauteur de plus de 95 millions de dollars, malgré le lancement de plusieurs jeux à licence (comme Sonic Superstars) qui devraient faire du bien au bilan.

On ignore encore quels sont les qui ont été impactés par ce changement, tout comme on ne sait pas de combien de jeux il est question. Une triste nouvelle pour les équipes touchées et surtout pour Creative Assembly, qui était aux portes de la sortie de son nouveau jeu.