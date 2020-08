Second Extinction s’offre de nouveaux extraits de gameplay commentés

Déjà généreux en gameplay au début du mois de juin, Second Extinction récidive durant le Future Games Show en diffusant quelques images supplémentaires in-game, le tout commenté par Brynley Gibson, senior producer chez Avalanche Studios.

« Ils se déplacent en troupeaux ! »

Loin de l’ambiance cloisonnée et oppressante d’un Deathground présenté précédemment, ici les dinosaures on les canarde allègrement en solo ou jusqu’à trois joueurs en coopération. De jolis environnements, du gameplay nerveux, des explosions, et des surfaces tachées de sang de dinos, voilà le programme de la vidéo du jour. Le producteur fait d’ailleurs un focus sur l’APEX Engine, le moteur maison d’Avalanche, qui donne corps et vie aux aspirations des créateurs de la saga Just Cause, de Mad Max ou encore de Rage 2.

Second Extinction va lancer son early access sur PC en septembre, en attendant les versions Xbox One et Xbox Series X à paraître ultérieurement.